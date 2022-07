Pornassio (IM): la terza edizione della “Cena in vigna” il prossimo mercoledì 3 agosto.

La "Cena in Vigna", giunta alla sua terza edizione è un’esperienza suggestiva ed unica, che permette di scoprire i vini della Tenuta Maffone circondati dai colori e dai profumi di una vigna antica e ricca di storia. Per l’occasione verrà allestita una tavola nei vigneti dove verrà servito il menù speciale preparato dagli chef del ristorante Cadò, basato sui prodotti locali di grande eccellenza.

Ecco il menù della serata con 5 portate e degustazione abbinata:

· Aperitivo con Salvia fritta, Bruschetta e DueZerosette Metodo classico di Ormeasco

· Antipasti: Tortino di Trombette, Fiori di Zucca ripieni, Vitello di Cosio al Nasturzio e Brabndacujun con Vermentino

· Primo: Ravioli di coda di vitello di Cosio e il loro fondo con Ormeasco Scia-Trà

· Secondo: Sotto Noce di Vitello di Cosio e verdure dell’orto con Ormeasco

· Dessert: Panna cotta alla Lavanda e cantucci della nonna con Passito di Ormeasco.

L’amore per il territorio e la passione nel lavoro sono gli elementi che uniscono due grande eccellenze della Valle d’Arroscia, come la Tenuta Maffone e il ristorante Cadò. Un binomio vincente, che non mancherà di stupire i partecipanti in una serata da sogno, da vivere all’aria aperta tra i vigneti e gustando rinomate eccellenze gastronomiche e pregiate produzioni vinicole.

Appuntamento per mercoledì 3 agosto a Pornassio per informazioni e prenotazioni chiamare il numero: 3356437766