Scegliere uno psicologo online - ecco perché conviene

Se prima la psicoterapia era un tabù, negli ultimi anni si è sempre più diffusa, complice anche il periodo di incertezza e cambiamenti che abbiamo dovuto affrontare con la pandemia.

Proprio questo momento di fermo ha permesso alla terapia online di affermarsi, diventando la prima scelta di molte persone.

Non tutti però sentono di voler abbandonare lo studio tradizionale per una videochiamata: scopriamo quali sono i vantaggi dei servizi dello psicologo online e come fare a scegliere quello più adatto.

I vantaggi dei servizi dello psicologo online

Recarsi di persona nello studio di uno psicologo può avere degli aspetti negativi in grado di scoraggiare alcune persone. è un peccato non iniziare un percorso per degli ostacoli che sono facilmente superabili, per questo entra in gioco la figura dello psicologo online.

Vediamo quindi quali sono i vantaggi della terapia psicologica da remoto.

Il più semplice è l’annullamento dei confini geografici. Non siamo più limitati a cercare il terapeuta nel nostro quartiere o in una zona per noi facile da raggiungere ma possiamo scegliere fra i professionisti di tutta Italia. Un risvolto molto utile per chi abita all’estero e vorrebbe fare il suo percorso nella lingua madre.

Non dover uscire di casa ha anche altri lati positivi: possiamo evitare il traffico, non perdere tempo e non dover chiedere eventuali permessi lavorativi.

È un’opzione perfetta anche per chi soffre di attacchi panico o ansia e non vuole affrontare il tragitto.

Il secondo punto, direttamente collegato a quello precedente, è la possibilità di confrontare innumerevoli professionisti. Le app e i siti appositi permettono di mettere a confronto gli psicologi iscritti così da capire chi fa il caso nostro.

Infine non si può tralasciare l’aspetto economico: i prezzi di una seduta online sono mediamente più bassi rispetto a quelli di persona. Questo anche perché il terapeuta può effettuare la seduta rimanendo a casa sua, risparmiando così i costi dell’affitto e della gestione di uno studio privato.

Per fare un esempio, su Serenis, una delle piattaforme per accedere a percorsi di psicoterapia, si può fare una prova gratuita e poi proseguire pagando 45€ a sedute successive, prezzo ridotto rispetto ai terapeuti in studio.

Cosa devo tenere a mente quando scelgo uno psicologo online?

Se si è finalmente deciso di scegliere i servizi di uno psicologo online, bisogna capire come procedere per trovare il sito migliore e il professionista a cui dare fiducia.

Per prendere una decisione oculata e consapevole, ci sono degli aspetti da tenere a mente.

La cosa più importante è accertarsi che il sito o la piattaforma scelta sia autorizzata a offrire quel tipo di servizio. Gli psicoterapeuti che collaborano devono avere la licenza, e quindi essere iscritti al proprio Albo professionale. L’albo è pubblico e quindi è facile controllare se il nome del terapeuta è inserito, così da sciogliere ogni dubbio.

È bene anche controllare quali sono i metodi di pagamento supportati, così da vedere se sono sicuri e se c’è quello che preferiamo.

Tra i siti ritenuti più affidabili c’è Serenis, sul quale sono presenti solamente psicoterapeuti scelti da un selettivo processo di un Medical Advisory Board. Per una migliore esperienza ti farà rispondere ad alcune domande per capire il proprio bisogno e indicarti il suo professionista più adatto.

Uno strumento per tutti

Anche se molte persone sembrano avere poca fiducia verso la psicologia telematica, scegliere un terapeuta online può portare numerosi vantaggi che semplificheranno la vita.

Avere una modalità più flessibile ed economica può essere l’input giusto per affidarsi a uno psicoterapeuta per alcune sedute di supporto o per una terapia completa, in grado di migliorare la nostra qualità della vita e farci star meglio.