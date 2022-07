Recensione di TraderActive - Un nuovo concorrente nella sfera del commercio online [2022]

• Forex

• Stocks and Indices

• Commodities

Criptovalute

Una gamma di criptovalute attende l'utente. Assicurandovi l'accesso a portafogli e CFD di nuova generazione. Questo broker consente al cliente di accedere al proprio conto di trading 24 ore su 24, 7 giorni su 7.

Forex

Effettuare transazioni significative con le coppie di valute forex.

Azioni

In poche parole, la proprietà di un'azienda. Conosciuto anche come capitale o azioni. TraderActive offre tutte le azioni delle blue chip.

Indici

I principali indici di tutto il mondo sono disponibili per allocare i vostri investimenti. Come l'S&P 500 (USA), il DAX 40 (Germania), il FTSE 100 (Regno Unito), sono tutti disponibili tramite il vostro conto TraderActive.

Materie prime

Le materie prime sono davvero redditizie per la speculazione. Le principali materie prime come il petrolio, l'oro, il caffè, il grano, il mais e molte altre sono accessibili tramite TraderActive.

I vostri fondi sono sicuri con TraderActive?

TraderActive ha impiegato una tecnologia di crittografia end-to-end all'avanguardia. Il mondo del trading online è soggetto agli hacker. I dati privati fondamentali, come l'indirizzo o i dati bancari e della carta di credito, sono sempre a rischio, pertanto TraderActive ha assicurato una protezione di qualità per il cliente. Nessuna terza parte avrà mai accesso alle vostre informazioni. Pertanto, i vostri fondi e la vostra identità sono sempre protetti.

Verdetto finale: Dove TraderActive brilla e dove non riesce a raggiungere i suoi obiettivi

Pro

TraderActive è nel complesso un'ottima piattaforma per piccoli, medi e grandi investitori che cercano di massimizzare il valore dei loro risparmi. Ha assicurato una varietà di conti di trading per la sua variegata clientela. Un basso livello di deposito minimo consente un facile accesso ai piccoli trader. I clienti hanno la libertà di scegliere tra un'applicazione mobile o un browser web o addirittura di utilizzare entrambi.

Contro

TraderActive ha una struttura di commissioni elevata per i conti di piccole dimensioni. Potrebbe non essere l'opzione migliore per i piccoli trader per i quali ogni centesimo conta. Inoltre, l'assenza di una funzione di stop loss rischia di far andare il vostro investimento in negativo. Inoltre, l'applicazione mobile di TraderActive è nota per consumare la batteria in quanto viene eseguita in background.

Complessivamente

TraderActive può essere un broker online leggermente costoso ma, confrontandolo con altri fornitori, sembra essere una scelta ragionevole per un investitore standard. Inoltre, essendo relativamente nuovo nella sfera del trading online, è stato in grado di offrire prodotti e condizioni di trading competitivi. Inoltre, la sincronizzazione in tempo reale garantisce all'investitore un processo decisionale efficace. Offrono anche strumenti di formazione di base e grafici per consentire un processo decisionale informato.