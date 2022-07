Sanremo: danno fuoco alla cella del carcere di Valle Armea, evacuati dalla Penitenziaria 50 detenuti

Padiglione evacuato e 50 detenuti messi in salvo, ieri mattina nel carcere di Sanremo. I fatti sono iniziati verso le 7.30 nel reparto C, quello dei detenuti protetti. Due di loro, apparentemente senza alcuna ragione e per futili motivi, hanno dapprima distrutto la propria cella appicando il fuoco, propagando il fumo tossico in tutta la sezione e mandando nel panico gli altri detenuti del reparto.

Provvidenziale e rapido l'intervento della Polizia Penitenziaria che, incurante del pericolo e grazie alla tempestività d'azione, ha spento le fiamme e messo in sicurezza l'intera sezione provvedendo ad evacuarla e mettendo in salvo anche gli autori del gesto. I 50 detenuti sono stati portati nel cortile.

“Agli agenti va il plauso e tutta la nostra gratitudine – dice Fabio Pagani della Uil Pa - per aver impedito, con il loro coraggio, conseguenze molto più gravi. Purtroppo non è un caso isolato perché troppi sono gli episodi di violenza nel carcere di Valle Armea. Le condizioni di lavoro della Polizia Penitenziaria nella Casa Circondariale matuziana sono ormai diventate insostenibili e molto difficili, con turni di lavoro di otto ore anziché delle 6 previste, ferie arretrate da smaltire che si aggiungono ai restanti problemi, ritardi e mancata manutenzione dei fabbricati e sopratutto assenza di organizzazione”.

“Lunedì – prosegue Pagani - arriveranno a Sanremo 46 neo Agenti ma bisogna ripristinare ordine e sicurezza e la Polizia Penitenziaria non deve essere l’agnello sacrificale del sistema. Non è un incremento di organico - precisa il sindacalista UIL - perché entro settembre saranno trasferiti da Sanremo 45 agenti. Auspichiamo quindi che l'amministrazione centrale intervenga con adeguati e urgenti provvedimenti, individuando le giuste soluzioni e assumendo le dovute iniziative per garantire sicurezza e incolumità agli uomini in servizio e dell'intero istituto”.