Sanremo: che vergogna a monte Bignone! Secchi di vernice abbandonati a due passi dai prati (Foto)

L’entroterra di Sanremo è sempre terra di conquista per chi sceglie di abbandonare i rifiuti, soprattutto scarti di edilizia.



Per l’ennesima volta siamo a raccontare il gesto incivile di qualche impresario che ha pensato bene di lasciare diversi secchi di vernice nella zona di monte Bignone, a pochi passi dai prati frequentati dagli amanti dell’entroterra.

Lo scenario è a dir poco desolante tra vernice, secchi e teli di plastica. Un’immagine che il nostro entroterra di certo non merita. Poco più in là c’è anche un divano abbandonato e sventrato a confermare come la pessima abitudine sia a dir poco diffusa.



L’arma nelle mani del Comune sono le fototrappole che nelle scorse settimane hanno dato i loro frutti permettendo di individuare e sanzionare alcuni residenti. La speranza è che la Polizia Municipale possa, attraverso qualche indizio presente sui rifiuti, risalire a chi li ha abbandonati.