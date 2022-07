Da Diano Marina a Ventimiglia FlixBus potenzia le tratte con la Riviera dei Fiori a supporto del turismo locale

Per l’estate 2022 la Riviera dei Fiori può contare su un ulteriore servizio di collegamento che può aiutare nel ridurre la spiacevole sensazione di isolamento tipica del Ponente.



FlixBus porta a sette il numero totale delle località collegate in provincia, con una speciale linea dedicata per il mare che resterà attiva tutta estate. Il noto operatore internazionale potenzia le tratte attive con Imperia, Sanremo e Ventimiglia, prestando particolare attenzione alle direttrici strategiche per l’estate, come quelle che connettono le tre città con il Piemonte e la Lombardia.

L’incremento in corso non coinvolge soltanto le tratte domestiche che collegano l’Imperiese, ma interessa anche i collegamenti attivi fra la provincia e l’estero: grazie alle tratte internazionali attive con il territorio, questa estate la Riviera dei Fiori sarà infatti raggiungibile anche da Francia, Svizzera, Germania e Croazia.

In questo senso, il sistema di prenotazione di FlixBus, conosciuto in tutto il mondo e disponibile in 30 lingue anche su sito e app, si offrirà per i visitatori esteri come strumento privilegiato nella pianificazione del viaggio, consentendo loro di organizzare con facilità i propri spostamenti da e verso il litorale.

Viceversa, i passeggeri in partenza dalla provincia di Imperia potranno sfruttare il servizio di mobilità di FlixBus per spostarsi in Italia e verso l’estero in modo pratico, economico e green.

Per agevolare i flussi dei bagnanti verso la Riviera dei Fiori durante l’estate, FlixBus ha attivato una speciale linea stagionale che collega direttamente Torino con sette località della provincia.



Nel dettaglio, la nuova linea permetterà per tutta l’estate ai bagnanti in partenza dal capoluogo piemontese di arrivare senza cambi anche a Diano Marina, San Lorenzo al Mare, Arma di Taggia e Bordighera, oltre che a Imperia, Sanremo e Ventimiglia: queste ultime località, già servite dalla rete degli autobus verdi, vedranno così potenziati i collegamenti con il capoluogo sabaudo.

In questo modo, FlixBus punta non solo a facilitare gli spostamenti dei visitatori in partenza dal Piemonte, ma anche a supportare la progressiva ripartenza del settore turistico lungo la Riviera, offrendosi come incentivo a scoprire il territorio secondo una prospettiva nuova e orientata alla sostenibilità, facendo a meno del mezzo privato senza tuttavia rinunciare alla comodità.

In contemporanea con l’inaugurazione della linea stagionale operativa con il Piemonte, la Riviera dei Fiori assiste anche al consolidamento delle rotte operative sia con le altre regioni italiane sia con l’estero, portato avanti da FlixBus coerentemente con l’attrattività del territorio e la rilevanza del settore turistico per l’economia locale.



A livello nazionale, Imperia, Sanremo e Ventimiglia sono raggiungibili, oltre che da Torino, anche da Milano, Bergamo, Venezia, Vicenza e Trieste. Il servizio FlixBus si offre così come soluzione di viaggio preferenziale per chi vorrà raggiungere con facilità la Riviera dei Fiori da alcune delle principali città del Nord Italia.

Ma la Riviera si conferma anche una destinazione di prestigio internazionale all’interno della rete di FlixBus, grazie alle tratte dirette operative fra le tre città e Fiume, in Croazia, e quelle operative fra Sanremo e le città di Zurigo e Basilea, in Svizzera, e Karlsruhe, Mannheim e Francoforte sul Meno in Germania.

Completano il quadro le tratte operative con gli aeroporti di Nizza (raggiungibile da Sanremo in un’ora) e Orio al Serio (raggiungibile da tutte e tre le città), ideali per i passeggeri diretti all’estero, che potranno arrivare al terminal di partenza comodamente e senza stress, oltre che nel rispetto dell’ambiente.