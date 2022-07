Miti e suggestioni della Riviera di Ponente al tempo delle crisi globali nelle parole del nostro lettore Pierluigi Casalino

Il nostro lettore Pierluigi Casalino ci porta alla scoperta di miti e suggestioni della Riviera di Ponente al tempo delle crisi globali.

Sono pochi i luoghi al mondo il cui fascino esercita un così grande richiamo non solo sull'immaginario collettivo, ma anche e soprattutto sulla riposante ricerca di sogni perduti. Tra questi si distingue la Riviera ligure di Ponente che fin dal tempo antico ha rappresentato un momento di straordinaria suggestione, di mito, di storia, di fantasia e di romanticismo, di inimitabili atmosfere e di struggenti memorie. Da Alassio a Sanremo, da Bordighera ad Ospedaletti, da Bergeggi alla Gallinara, dal trionfo di fiori e di paesaggi, dai sinuosi e sontuosi arabeschi di cielo e di mare, di vaste distese di ulivi e di pini marittimi, il sottile disegno della Riviera cattura e seduce. Dalla Città del Muretto alla Città dei Fiori a quella delle Palme, dal Giardino della Villa della Pergola ai Giardini Hanbury della Mortola, all'entroterra, è tutta una favola di emozioni e di sensazioni, che attraversano non solo le opere e le vite dei musicisti, dei pittori e degli scrittori che da queste parti hanno lasciato tracce di arte e di memoria. Intriso di fascino di altri tempi questo territorio di meraviglie fu scoperto soprattutto dagli inglesi per il clima mite e per farvi crescere piante di ogni provenienza. E ciò anche prima del XIX secolo quando comunità di diversa origine già cominciavano a frequentare questi siti di sogno rinomati per la bellezza dei panorami di paradiso e per gli odori e i sapori che gareggiano con il vento per stupire il forestiero. E qui presente e passato indicano anche la via del futuro. Un futuro che, per quanto possa apparire incerto ed indecifrabile di fronte al moltiplicarsi di crisi globali, non mancherà di conservare i segni di una fiamma antica. Soffia infatti in Riviera quel vento largo di cui parlava Biamonti, che spinge verso la Francia. Un vento che rappresenta il vento della vita.