Tutti gli appuntamenti e manifestazioni di oggi, domenica 24 luglio, in Riviera e Côte d'Azur

DOMENICA 24 LUGLIO



SANREMO

‘Sanremo in Sport Estate 2022’: questo il link per tutte le attività sportive gratuite proposte da 30 associazioni sportive negli spazi verdi comunali

10.00-23.00. ‘L'Estate in Mare’: esposizione di artigiani, hobbisti e tanto altro. Piazza Colombo



10.00. ‘Sinfonie a colori’ (2ª edizione): mostra con le opere di Elena Rede (curatrice), Andy dei Bluvertigo, Alfredo Rapetti Mogol, Italo Corrado e Marika Laganà + dj set by Andy dei Bluvertigo. Edificio Liberty del Miramare the Palace, corso Matuzia 9, fino al 2 ottobre, info 0184 667601

16.00-22.00. Apertura estiva della Pinacoteca Rambaldi del Museo di Villa Luca in frazione Coldirodi (5 euro; 3 euro ridotto per anziani over 65 anni, giovani under 26 anni e gruppi di almeno 10 persone). Sabato e domenica sino all’11 settembre

17.30-22.30. ‘Ancestral howl (ululato ancestrale) - In mezzo a terra, cielo e mare’: mostra degli artisti internazionali Kim Boulukos e Leo Wesel (4 euro, 2 euro ridotto tra i 18 e i 25 anni e gratis sotto i 18). Forte di Santa Tecla fino al 7 agosto (da martedì a domenica)

18.00-24.00. Mostra personale ‘Unconscious’, seconda tappa del tour espositivo di Maira Meneghin e curata dall'artista Giacomo Pellini. Arci Club The Bohemian di Bussana Vecchia, fino al 28 agosto

18.00. Per ‘Folies Royal 2022’, Baby Magic Time con il mago Sasà. Bordo Piscina del Ristorante Corallina del Royal Hotel, Corso Imperatrice 80, info 0184 5391

19.45. Per ‘Folies Royal 2022’, Music Time con i Blu Syrio formato da Sabrina Bonfadelli (voce) e Cristina Silvestro (violino). Bordo Piscina del Ristorante Corallina del Royal Hotel, Corso Imperatrice 80, info 0184 5391

20.00. ‘That’s Amore’: ricco apericena a buffet con isole del gusto + musica happy e dance. Bay Club, Corso Trento-Trieste 12, info 348 3984066 (più info)

21.15. Cinema sotto le Stelle (16ª edizione): proiezione film ‘Lady Bird’. Piazza Santa Brigida alla Pigna, ingresso gratuito

IMPERIA



10.00. (RINVIATO AL SABATO 17 SETTEMNRE) 1° trofeo nuoto in mare Città di Imperia a cura della Rari Nantes Imperia. Spiaggia Parco Urbano e Spiaggia Borgo Foce

18.30-22.30. Apertura di Villa Grock (lunedì 9.30 /12.30, venerdì, sabato, domenica h 18.30/22.30. Villa Grock in via Via Fanny Roncati Carli

18.30-22.30. Apertura del Museo navale con ‘show delle stelle’ al Planetario con possibilità si ammirare oltre 6 mila astri, la Luna e i pianeti, la volta celeste dalla Terra, dalla Luna o da una stazione spaziale (previsti tre spettacoli: 18.45, 20,15 e 21,30). Museo navale e Planetario Calata Anselmi (venerdì, sabato e domenica)

22.00. Rassegna artistica ‘Concerti delle logge’, concerto con Valeria Mela (Mezzosoprano) e Marco Cecchinelli (Pianoforte). A cura dell’associazione Pànta Musicà in collaborazione con Formae Lucis. Logge di Santa Chiara (12 euro), info e prenotazioni 392 1854443 (più info)

VENTIMIGLIA



8.15. Nell’ambito calendario gratuito con servizio di bus navetta organizzato dall’Ente Parco Naturale Regionale delle Alpi Liguri, escursione naturalistica Sella di Gouta - Monte Lega - Sella di Gouta accompagnati dalla guida GAE Marina Caramellino. Ritrovo presso la Stazione ferroviaria di Ventimiglia, info 337 1066940 (più info)

9.30-23.00. ‘CIBO’: mostra del fotografo statunitense Steve McCurry con esposizione di 70 scatti dell’artista quattro volte vincitore del World Press Photo (ingresso 12 euro). Forte dell’Annunziata (dal 1 luglio, dal martedì alla domenica h 9.30/13-16/19.30. Venerdì e domenica apertura serale h 19.30/23), fino al 4 settembre (più info)



10.00-17.30. ‘The Phantom’s Privilege’: mostra personale di Arianna Carossa. Villa Hanbury, Corso Montecarlo 43, fino al 3 settembre (da mercoledì a domenica h 10/12-15.30/17.30)

11.00. ‘Pic-nic nel blu ai Giardini Hanbury’: Visita guidata + pic-nic con prodotti del territorio (ingresso, visita guidata e cestino 20 euro, 10 euro bambini). Ritrovo all’ingresso dei Giardini Botanici Hanbury (tutte le domeniche di luglio e agosto), prenotazione obbligatoria allo 0184 229507 (più info)



21.00. ‘Non Solo Spiaggia/Letteratura sospesa sul mare’ (17ª edizione): Daniela Cassini presenta ‘Lina, partigiana e letterata amica del giovane Calvino’. Segue rinfresco. ‘Terrazza sul mare’ (salendo verso Mortola Superiore, 300 m. dopo il cimitero), ingresso libero



21.30. Per ‘HanburycheSpettacolo!’, ‘A voce nuda’: concerto per la Pace con i Troubar Clair. A cura di Liber theatrum (12 euro, 10 euro ridotto, gratuito per i minori di 6 anni). Giardini Botanici Hanbury, info e prenotazioni 338 6273449

VALLECROSIA

21.00. Concerto di musica da Camera nel centro storico (RINVIATO A GIOVEDÌ 4 AGOSTO)

BORDIGHERA

8.30. ‘Summer fun 2022’: Ql Gong, pratica per il benessere psicofisico rotonda di Sant'Ampelio (fino al 4 settembre)

9.30. ‘Summer fun 2022’: Aerobica alla rotonda di Sant'Ampelio (fino al 4 settembre)



10.30 & 17.30. Due visite guidate (10.30 & 17.30) in Villa Pompeo Mariani (ingresso 7 euro a persona). Villa Mariani, via Fontana Vecchia 5, informazioni e prenotazioni al 347 2364922

11.00-18.00. Mostra ‘Peace of Mind’ La mostra a cura di YAH - Young Art Hunters. Hotel Piccolo Lido, Lungomare Argentina 2, ingresso libero, fino al 30 luglio (più info)

17.30-19.00. Mostra dal titolo ‘Eclettismo’ del pittore Mario Bardelli. Sede dell'Ucd/Anpi in via al Mercato 8, fino al 30 luglio

18.30-22.30. Mostra ‘Nel tempo, nel silenzio’, ultimo giorno della personale del maestro Enzo Consiglio. Centro Culturale Polivalente dell’ex Chiesa Anglicana, via Regina Vittoria 4, ingresso libero

19.30-21.00. ‘Passaggi illustri a Sasso di Bordighera - Il mondo di Irene Brin’: spettacolo teatrale itinerante a cura della compagnia ‘Teatro X Monet’ nel cuore del pittoresco borgo di Sasso di Bordighera, alla scoperta dell’affascinante mondo della scrittrice, giornalista, esperta d’arte e di moda Maria Vittoria Rossi, in arte ‘Irene Brin’. Partenza e biglietteria da Piazza Caprera della frazione di Sasso (12 euro), prenotazioni obbligatorie Whatsapp +39 347 5446651 (più info)

20.45. ‘Summer fun 2022’: balli caraibici alla rotonda di Sant'Ampelio (fino al 4 settembre)

20.45-24.00. ‘Bordilandia Park’: parco giochi per il divertimento dei bambini con gonfiabili, tiro a segno e tante altre attrazioni e iniziative. Piazzale Mediterraneo (ex area dei Pennoni) sul Lungomare Argentina, fino al 10 settembre



21.30. Per l’11ª edizione della rassegna ‘Touscouleurs’, spettacolo della ‘Bandakadabra’, Marching band torinese composta da 11 elementi. Con Luigi ‘T-bone’ De Gaspari (voce), Giovanni Falzone (tromba). Arena della Scibretta. Info +39 0184 262882

OSPEDALETTI

19.00. Street Beer Food Fest a cura di Fiori Eventi in Piazza AN-Nassirya



21.30. ‘Ospedaletti…Ricorda’: omaggio al Maestro Tony De Vita nel 90° anniversario della nascita. Con Cristina Noris (clarinetto), Vitaliano Gallo (fagotto, chitarra, armoniche), Massimo Dal Prà (pianoforte), Enzo Cioffi (batteria). Auditorium Comunale

TAGGIA

5.00. ‘Sanremo Vertical Tri’: competizione multidisciplinare individuale di endurance (nuoto - bici - corsa trail). Ritrovo degli atleti è alle ore 5.00 in zona darsena e, presso il piazzale della Capitaneria di Porto, sarà allestita la zona cambio nuoto/bici. Gli atleti, terminata la gara di nuoto, transiteranno in bicicletta in direzione Triora (più info)

16.00-24.00. Fiera promozionale ‘Color Lavanda’ a cura dell’associazione ‘Amici della Musica e dell’Arte’. Piazza Farini e via Curlo

18.00. Festeggiamenti di Santa Maria Maddalena del Bosco: i festeggiamenti iniziano il sabato pomeriggio con ‘la partenza’ dei Maddalenanti da piazza Cavour per l'Eremo. La domenica mattina, dopo le funzioni religiose e il pranzo, rientro in Taggia con sfilata nelle vie cittadine e ritrovo in Piazza Cavour con il tradizionale ‘Ballo della Morte’ e con un festoso lancio di fiori di lavanda

RIVA LIGURE

11.00-24.00. ‘Street Food’: Chef in the Road + Musica Live in Piazza Ughetto

SANTO STEFANO AL MARE

18.00-23.30. Mercatini dell’Artigianato sul lungomare (mercoledì, venerdì, domenica di luglio e agosto)

SAN LORENZO AL MARE

10.00. Fiera di Santa Maria Maddalena

DIANO MARINA

10.00-20.00. Mostra di pittura collettiva ‘A cielo aperto’ a cura del gruppo di artisti dianesi ‘Dipingiamo Insieme’ con esposizione di manufatti ed originali. Via Nizza, Via Genova

17.00-24.00. ‘Giochiamoci l'Estate 2022’: 14ª edizione del Festival del Gioco Intelligente a cura dell'Associazione Nucleo Ardente. Piazza Martiri della Libertà e Villa Scarsella (più info)



18.00. Festa patronale di San Giacomo 2022 in frazione Diano Calderina: Santa Messa presieduta dal Vescovo della Diocesi Albenga-Imperia Mons. Guglielmo Borghetti + processione con la partecipazione della Banda Musicale ‘Città di Diano Marina’



21.30. ‘30 minuti di bellezza’: sfilata di moda, musica. Presentano Carmine Esposito e Ilaria Decaro Ospiti della serata: The Kolors, Bianca Atzei, Matteo Faustini, Tancredi, Federica Marinari. Dr. Myine. Molo delle tartarughe, ingresso libero con prenotazione: officinacreativaeventi@gmail.com

SAN BARTOLOMEO AL MARE

9.00-24.00. ‘Shopping sotto le Stelle: bancarelle sul Lungomare delle Nazioni (fino al 31 agosto)



19.00. Sagra dei Donatori di Sangue in piazzale Olimpia, fino al 24 luglio

21.15. Ultimo giorno della 33ª edizione del Concorso Internazionale di Esecuzione Strumentale ‘Giovani Talenti’ e ‘Premio Rovere d’Oro 2022’: Finale del Concorso Internazionale Rovere d’Oro e premiazioni. Sagrato del Santuario di N.S. della Rovere, ingresso gratuito (più info)

CERVO



18.30-21.30. ‘La Grande Nave’: mostra dedicata a Francesco Casorati e curata dall’Archivio Casorati. Oratorio di Santa Caterina, ingresso libero, fino al 14 agosto (più info)

18.30. Per il 59° Festival Internazionale di Musica da Camera di Cervo, concerto di Gnawa Bambara in ‘Musicycle’, spettacolo di musica a impatto zero, dove l’impianto di amplificazione è alimentato dalla pedalata di dieci biciclette che generano l’energia elettrica necessaria al concerto per prendere vita. Tutti sono invitati a contribuire alla serata di musica facendo ruotare i pedali e producendo, così, energia. Area naturalistica al Parco del Ciapà (più info)

ENTROTERRA



BADALUCCO

21.00. Musica live con il ‘Charlotrio’ con musiche di cantautori nazionali, internazionali, contemporanei e vintage. Piazza Umberto Eco

BAJARDO

11.00. Mostra ‘Uno Sguardo Su Bajardo’ con cartoline storiche, scorci del paese dipinti dal pittore Mario Zunino, poesie in dialetto e ricordi del bajocco/parigino Livio Tamagno. Sala Polivalente di Piazza Rubino (apertura tutta l’estate nelle giornate festive), ingresso libero



CIPRESSA



9.30. ‘Ciappa Ciappa 2.0’ (7ª edizione): Raduno Nazionale Harley (ingresso evento e parking gratuito, cucina sempre aperta, stands). Torre Gallinaro, info 335 5729143



DOLCEACQUA

10.00. ‘Il Rossese di Dolceacqua: ieri, oggi, domani’: conferenza per il 50° anniversario Doc Rossese di Dolceacqua. Modera il giornalista Paolo Massobrio. Sede dell’Ex Comunità Montana (i dettagli a questo link)

10.30-19.00. Art Exhibition: personale di pittura di Mamadou Telly. Pinacoteca Morscio, ingresso libero, fino al 16 agosto (venerdì h 10.30/12.30, sabato h 15.30/19, domenica h 10.30/12.30-17.30/19)

18.00. ‘Il Rossese di Dolceacqua in piazza’: degustazione in piazza con i produttori con possibilità di assaggio di tutte le etichette, bicchiere e pochette celebrativa (15 euro). Punti di ristoro con prodotti tipici, intrattenimento musicale, interventi di esperti e l’animazione di ‘Attenti a quei DOP’ con Andrea di Marco e Francesco Petacco (i dettagli a questo link)

ISOLABONA

16.00. Caccia al tesoro Ninja: evento rivolto ai bambini dai 4 ai 12 anni con un percorso prestabilito. A cura dell'Associazione LifeRevolution ASD di Bordighera

LUCINASCO

10.00 & 16.00. Visita guidata del complesso museale diffuso che trova compendio nella sezione di Arte Sacra, la casa contadina e la raccolta etnografica (tutte le domeniche), 0183 52425



16.00. Per i ‘Concerti sul lago’, concerto dell’ensemble ‘Il Giardino Antico’ formato da: Sabine Spath (Mandolino), Letizia Barbagallo (Flauto Dolce), Vincenzo Malacarne (Violoncello), Tiziana Zunino (Clavicembalo). Letture a cura del Teatro Dell'Albero + esposizione di copie di opere del '600 realizzate dagli alunni del corso di Arti Figurative del Liceo Artistico di Imperia. Chiesa della Maddalena (più info)



PERINALDO



20.00. Per ‘Perinaldo Festival 2022 - Terre di Confine’, cena ‘plastic free’ a cura dell’associazione Volontari di Perinaldo. Piazza San Nicolò (più info)

PIGNA



9.00. ‘Sciacarée’ (1ª edizione), il Festival dell’Outdoor nel Parco Naturale Regionale delle Alpi Liguri: trekking, biking, e-biking, canyoning, arrampicate in falesia, ma anche semplici passeggiate nei borghi e attività gastronomiche, iniziazioni alle attività sportive, momenti di relax, musica, attività per bambini e famiglie (per leggere nel dettaglio il programma cliccare questo link)

9.30-18.30. Mostra ‘Onde barocche. Capolavori diocesani tra 1600 e 1750’ (9.30/13-14.30/18.30). Oratorio della Ripa di Pieve di Teco, fino al 13 novembre, info 347 8085811 (più info)

10.00. Distillazione della lavanda + Visite e Trekking guidati nel Centro Storico di Pigna, Gouta e Colle Melosa, Piazza Umberto I (Loggia Medioevale)

TESTICO

21.15. Per la rassegna ‘Danza e Tradizioni’ (4ª edizione), Soirée di Balfolk con i musicisti liguri Filippo Gambetta (all’organetto) e Sergio Caputo (al violino) in un repertorio tradizionale da ballo europeo. Esibizione preceduta alle 20.30 da corso gratuito di avvicinamento ai balli occitani rivolto a tutti. Piazza IV Novembre, ingresso libero

TRIORA



10.30. Visita guidata nel centro storico di Triora con Raffaella Asdente (più info)



16.00. Simbologia tradizionale e convenzionale a cura di Sarvan Cabotina (più info)





VALLEBONA

18.30. ‘L’Anciua in se crote’: aperitivo ‘alternativo’ formato da un cono di acciughe fritte e un bicchiere di vino ('in gotu de vin') + intrattenimento musicale a cura della 'Uno Band' (cantautorato italiano). Piazza dei quattro Elementi

FRANCIA

CANNES

16.00. ‘Le Bal des Fous’ (il Ballo dei Folli): atmosfera musicale eclettica con divertimento assicurato sui ritmi dei dj residenti e ospiti e travestimenti vari. Terrasse du Palais des Festivals (più info)

MONACO

10.00-20.00. Esposizione di Christian Louboutin, L’Exhibition[niste] curata da Olivier Gabet, direttore del museo di arti decorative. Grimaldi Forum Monaco (tutti i giorni con apertura notturna il giovedì fino alle 22), fino al 28 agosto (più info)

21.30. Concerto sinfonico dell’Orchestra Filarmonico di Monte-Carlo diretta da Dalia Stasevska con Jan Lisiecki, pianoforte. In programma: Jean Sibelius ed Edvard Grieg. Corte d’Onore del Palazzo dei Principi (più info)

NICE



10.00-18.00. ‘Vita Nuova. Nuove sfide per l’arte in Italia 1960-1975’: mostra omaggio all’avventura visiva, intellettuale e cinematografica in Italia nel periodo 1960-1975’. MAMAC, Museo d’Arte Moderna e Contemporanea. Place Yves Klein, fino al 2 ottobre, tutti i giorni tranne il lunedì (più info)



17.30 & 21.30. Due rappresentazioni de ‘Le Cirque du Soleil’ dal titolo ‘Corteo’ con 51 acrobati, musicisti, cantanti e attori provenienti da tutto il mondo. Palais Nikaïa (info e prenotazioni a questo link)



