Calcio. L'Imperia ingaggia l'esterno classe 2004 Alex Paraschiva dalla primavera del Pontedera

L'Imperia ha formalizzato nelle ultime ore l’ingaggio del giovane Alex Paraschiva. Classe 2004 è residente a Dolceacqua e ormai da diversi anni milita nei settori giovanili di società professionistiche. Ultima tra queste, nelle stagioni 2020/2021 e 2021/2022, la Primavera del Pontedera.



Esterno di fascia, è in grado di giocare sia da difensore che in posizione più avanzata e offensiva, va a rinforzare il pacchetto under a disposizione di mister Alessandro Lupo.



Queste le sue prime parole da neroazzurro: “L’Imperia è una piazza importante che merita categorie superiori. Ho già visto, nei primi giorni di test atletici, un’ottima organizzazione. Vorrei raggiungere la Serie D con questa maglia, come lo vuole la società, il mister e tutti i tifosi che so essere sempre molto presenti. Dopo due anni lontano da casa la priorità era giocare vicino alla mia famiglia. Ringrazio il direttore Pino Fava, il presidente Fabrizio Gramondo e i miei procuratori per questa possibilità. Darò il massimo e mi impegnerò sempre per questa maglia”.