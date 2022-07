Calcio giovanile: Massimo Donzella tesserato nell'organico dell'Oneglia Calcio

Tra le novità preannunciate dall'Oneglia Calcio nel settore giovanile, il responsabile Umberto Decesari annuncia il tesseramento nel proprio organico di Massimo Donzella. “È una figura di enorme prestigio - sottolinea Decesari -. Ho parlato con lui a lungo, ma già da subito mi sono trovato in perfetta sintonia e sono veramente felice che abbia aderito al nostro progetto. Gli affiderò il ruolo del maestro di tecnica che è un mio vecchio pallino ed è una figura importante che secondo me troppo spesso manca nei settori giovanili. Gli affiderò inoltre il nostro gruppo più importante, quello dei piccoli amici, perché questa categoria rappresenta il nostro futuro e con un personaggio di tale spessore non potrà che crescere e migliorare".



Il curriculum di Massimo Donzella parla da solo: cresciuto nelle giovanili dell'Imperia, all' età di 14 anni passa al professionismo nel Torino Calcio giocando nei giovanissimi e allievi nazionali, convocato in seguito nella nazionale under 15 e under 16. Approda poi al Genoa giocando due anni con la Primavera ed un anno in serie B. È convocato nella nazionale under 21 di serie B. Ha giocato nel Treviso, Alessandria, Novara, Sanbonifacese, Savona, Crociati, Noceto, Parma in lega Pro e ali età di 29 anni purtroppo termina la sua carriera per un brutto infortunio al ginocchio.



Conclude Decesari: "Altre grandi novità sono in cantiere e a breve definirò tutto il nostro staff tecnico. Voglio ringraziare davvero il Presidente Don Paolo e il vice presidente Alessandro Brancatelli per aver permesso e contribuito con grande entusiasmo, passione e sacrifici alla realizzazione del progetto Oneglia Calcio.