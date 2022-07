Arma di Taggia: la nostra lettrice Teresa si interroga sulla rimozione di calcio balilla, tennis da tavolo e rete da volley dalle spiagge

Dai ragazzi che frequentano le spiagge di Arma e più precisamente Bagni il Gabbiano e il campo di volley alla Fortezza, vengo a sapere che dal 1° luglio sono stati tolti il calcio balilla e il tennis tavolo con la motivazione che vengono ritenuti "giochi d'azzardo". Mentre alla Fortezza è stata tolta la rete del campo di volley.

Chiunque abbia preso una decisione del genere ritengo la debba seriamente motivare o farsi curare perché definire "giochi d'azzardo" il calcio balilla o il tennis da tavolo, mentre da sempre ci sono tavoli da gioco sotto la pergola affollati di appassionati giocatori di carte che ci trascorrono interi pomeriggi, senza peraltro si possa pensare neanche alla lontana che si tratti di "loschi biscazzieri".

Qui qualcuno ha preso troppo sole senza coprirsi il capo e, con le temperature di questo periodo non è difficile diventare vittime di insolazione, con le conseguenze del caso.

In quanto al campetto di volley della Fortezza, frequentato da ragazzi e ragazze che abitualmente praticano questo sport al chiuso delle palestre ed ora possono fruire della bella stagione per praticare lo sport all'aperto in sicurezza e con grande beneficio per la salute, sarò diligente nell'approfondire da chi e da dove parte questa enorme stupidaggine.

Con la presente sono a pregarla, quale direttore del principale e più letto quotidiano on line, di affiancarmi nella ricerca dei responsabili di queste idiozie al fine principale di comprenderne le motivazioni e di restituire ai giovani che desiderano approfittare della stagione balneare per praticare non già "giochi d'azzardo" ma di praticare sani passatempi e uno sport quale il volley all'aperto, che non può altro che giovare alla loro salute e premiare il loro impegno nell'attività sportiva.

Da parte mia farò il possibile per approfondire la questione nelle sedi opportune.