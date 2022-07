Calciomercato: continua la campagna acquisti della Sanremese, dal Pisa arriva il terzino Tommaso Fischer

La Sanremese Calcio ha tesserato per la prossima stagione il difensore Tommaso Fischer. Nato a Pontedera l’11 maggio 2003, alto 1.84 per 70 kg, è un terzino destro molto duttile. Può essere utilizzato sia come quarto di difesa, sia come laterale di centrocampo. All’occorrenza ha fatto anche il centrale.

Dotato di un gran fisico e di una notevole capacità di corsa, da piccolo ha praticato l’atletica leggera e la ginnastica artistica. Cresciuto nella società dilettantistica della Madonna dell’Acqua, ha fatto parte per 8 anni del settore giovanile del Pisa. Con la maglia nerazzurra ha esordito a 16 anni in C il 4 maggio 2019 contro il Novara ed ha collezionato diverse panchine in B. È il più giovane debuttante nella storia del Pisa.

“Sono molto contento di venire a Sanremo – dichiara Fischer – spero possa essere una tappa importante per la mia carriera. La società ha programmi ambiziosi e vuole vincere il campionato, gli stimoli per fare bene ci sono tutti. A Pisa sono stato 8 anni e sono cresciuto tanto grazie al club nerazzurro: ringrazio in particolare mister D’Angelo che mi ha portato in prima squadra e mi ha fatto esordire in C. In Primavera ho giocato con Bechini, lo ritroverò a Sanremo, così come mister Giannini che era a Pisa quando io ho cominciato. Sono un terzino destro molto dinamico: mi ispiro a Cancelo, mi piace il suo modo di interpretare il ruolo. Spero di fare bene, mi impegnerò al massimo per non sprecare quest’opportunità che una piazza importante come Sanremo mi offre”.