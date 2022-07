In vista del raduno fissato per lunedì al Comunale la Sanremese ufficializza la composizione dello staff tecnico della prima squadra per la stagione 2022/23.

Ecco lo staff biancazzurro:

Allenatore: Gabriele Giannini

Allenatori in seconda: Pasquale Di Leo, Roberto Correale

Preparatore atletico: Marco De Michelis

Preparatore dei portieri: Stefano Prato

Match analyst: Luca Oneglio

Team manager: Paolo Francione

Fisioterapista: Luca Simonetti

Medico sociale: Luigi Muscio