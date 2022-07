Calcio giovanile. La Sanremese affida la Under14 a Luca Oneglio e Simone Bregliano

La Sanremese ha scelto Luca Oneglio e Simone Bregliano come allenatori della squadra Under 14 per la stagione 2022/2023.

Tra il 2015 ed il 2017, Oneglio aveva già fatto parte dello staff tecnico biancazzurro, occupando il ruolo di vice allenatore della Juniores e successivamente di allenatore degli Allievi.

Nel suo curriculum, anche un biennio nelle giovanili della Sampdoria, come allenatore dell’Under 10 e vice allenatore dell’Under 16.

Simone Bregliano non ha certo bisogno di presentazioni. Capitano della prima squadra, è sceso in campo con la maglia biancazzurra in oltre 150 partite, disputando anche cinque campionati di Serie C con Villacidrese, Carrarese e San Marino.

Per lui si tratta di una conferma con la leva 2009, avendola già guidata nella scorsa stagione con Gabriele Giannini.