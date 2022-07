Domani raccolta cibo per i gatti e gattini randagi all’interno del parco commerciale Shopville

Domani per tutto il giorno al Pet Store di Arma di Taggia, all’interno del parco commerciale Shopville ex Eclerc Conad, ci sarà una raccolta cibo per i gatti e gattini randagi. In collaborazione con la Lega del Gattino di Sanremo.



"Con l’arrivo dell’estate - spiegano gli organizzatori - sono arrivati numerosissimi abbandoni spesso di cucciolate domestiche a seguito di mancate sterilizzazioni. Le raccolte cibo sono molto importanti perché le spese per svezzamenti e cure veterinarie aumentano e noi volontarie non riusciamo più a coprire le spese sia delle cure sia del cibo per sfamare i gatti randagi. Abbiamo bisogno di un gesto di aiuto. Venite a donare pappe. Grazie".