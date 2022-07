Pallapugno, a Sergio Seno (Pieve di Teco) l'emozionante derby di C1 e Molli fa l'impresa in B. Prodeo in ripresa batte Don Dagnino

Raviola e compagni regolano Castagnole per 9-5 nella prima giornata dei playoff di Serie A. Ora turno di riposo poi Imperiese nuovamente in campo, a Canale, lunedì 25 luglio.

In Serie B è super Don Dagnino che trova una doppia vittoria nel giro di quattro giorni. Dopo un primo tempo equilibrato (4-4), Grasso regola Sanino 9-5 grazie alla grande prestazione al ricaccio di Fabio Novaro Mascarello. Poi ancora vittoria casalinga per 9-6 sulla Pro Paschese. Con il rientro in campo di Tommaso Guasco,il Pieve di Teco di Matteo Molli dà spettacolo: prima firma l’impresa vincendo all’ultimo gioco (8-9) in casa della capolista Tealdo Scotta Alta Langa – nonostante una partenza ad handicap per 3-0, seguita da una reazione gagliarda – ma nel turno successivo, contro Benese, il diciassettesimo gioco è fatale. Al momento, andoresi al nono posto con 6 punti seguiti dai pievesi a 5.

Solito grande spettacolo in Serie C1 dove l’Imperiese prosegue nel momento magico con la sesta vittoria di fila. Nel ‘tira e molla’ contro Bormidese, Jacopo Guasco, non al meglio, va in panchina e alla battuta si alternano Malafronte e Lorenzo Guasco. I locali comandano 5-3 all’intervallo poi la parità al decimo gioco e il conseguente rientro in pedana di Guasco. L’Imperiese vola così sull’ 8-5 ma gli ospiti non mollano e rimandano il verdetto al diciassettesimo gioco: il 9-8 decreta il terzo posto a 11 punti. Dietro è bagarre con sei squadre in due lunghezze.

Fuochi d’artificio a Pieve di Teco dove i padroni di casa, di capitan Seno, la spuntano (9-8) nel derby su Amici del Castello (che nel turno precedente avevano liquidato Albeisa con un secco 9-4). Parità all’intervallo poi l’allungo castellotto (5-7) con un grande Germano Aicardi; Pieve però risponde e fa sua la ‘caccia secca ‘ decisiva della nuova parità. Punto a punto fino al diciassettesimo gioco che Seno e compagni chiudono in pochi istanti.

Severa sconfitta della Taggese a Gottasecca (1-9), che rimane ferma a quota 8 punti al pari di Pieve e Castello.

Interrompe il digiuno la Prodeo, in Serie C2, che vince l’altro derby (9-4), tenutosi lunedì in Valle Impero, contro Don Dagnino B. Ranoisio e co. Salgono a quota 4 staccando proprio gli andoresi e San Leonardo che ha osservato un turno di riposo.

Nel girone B, la Don Dagnino A aggancia Peveragno al terzo posto grazie ai successi su Speb e poi Murialdo.