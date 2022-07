Incontro negativo tra sindacati, Dussmann e Regione, i lavoratori del settore pulizia dei treni dicono "Basta"

Dopo l'incontro del 12 Luglio tra sindacati, Azienda Dussmann, Regione Liguria e Prefettura con esito negativo i lavoratori addetti al servizio di pulizia sui treni AV e Intercity dicono "Basta" al mancato rispetto del contratto di lavoro da parte di Dussmann gestore dell’appalto per conto di Trenitalia.

"Si tratta di una multinazionale - dicono i sindacati - che non ha bisogno di lucrare per aumentare i propri profitti a discapito delle fasce più deboli. I lavoratori e le lavoratrici:

● usufruiscono di ammortizzatori sociali anche in presenza di piena attività;

● utilizzati solo ed esclusivamente per prestazioni notturne e non rispettando le ore di riposo impedendo il recupero psicofisico in contrasto con il CCNL/AF;

● utilizzati per attività notturne in solitario senza le dovute misure di sicurezza;

● utilizzati senza tener conto di eventuali limitazioni per mancanza delle visite mediche periodiche".



"Dopo i diversi incontri - proseguono i sindacati - sempre con esito negativo, chiediamo a Trenitalia un intervento immediato e risolutivo per garantire e tutelare i diritti di quei lavoratori che ad oggi cercano di fornire uno standard qualitativo elevato per il servizio che svolgono per restituire un buon servizio all’utenza. Ci scusiamo in anticipo con tutta la clientela che utilizzerà i treni nella giornata del 24 luglio ma aiutateci per dare un servizio migliore".