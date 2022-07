Il sindaco di San Bartolomeo al Mare Valerio Urso entra in Fratelli d'Italia

Il sindaco di San Bartolomeo a Mare Valerio Urso entra a far parte di Fratelli d'Italia.

Urso, già vicesindaco, è stato eletto la prima volta nel 2014 e per il secondo mandato nel 2019.



“Un innesto di un amministratore capace e di esperienza come Urso non può che essere motivo d'orgoglio per il partito - dice Fabrizio Cravero, portavoce provinciale - in un momento di grande disaffezione alla politica, coinvolgere nella struttura di Fratelli d'Italia un sindaco di un piccolo comune costiero dalle grandi potenzialità dà la misura di quanto ci sia necessità di partecipazione politica a tutti i livelli, per il bene comune”.