Bordighera: la Giunta comunale approva il progetto esecutivo per i lavori di sistemazione idraulica del torrente Borghetto

Approvato dalla Giunta Comunale di Bordighera il progetto esecutivo per i lavori di sistemazione idraulica del torrente Borghetto nel tratto a monte della via Romana; procede quindi il complesso iter che porterà alla realizzazione di un intervento che è fondamentale per la messa in sicurezza del territorio.

Vari gli ambiti del cantiere, tutti con l’obiettivo di mitigare la pericolosità del corso d’acqua in chiave preventiva: sono compresi tra l’altro l’adeguamento di alcuni tratti di argine per aumentare la sezione di deflusso delle piene, la realizzazione di una vasca di trattenuta dei sedimenti a monte del tratto più urbanizzato, il ripristino di opere preesistenti e l’eliminazione di accumuli di materiale in corrispondenza delle tombinature.

Il costo complessivo dell’opera è di 1.678.500,00 euro ed è cofinanziato per 696.000 euro da Regione Liguria e, per l’importo restante, dal Comune di Bordighera.

“Desidero ringraziare la Regione per il sostegno, con cui conferma una volta di più la grande attenzione con cui guarda alla difesa del territorio. Un obiettivo che condividiamo fattivamente, come dimostrano le opere che abbiamo realizzato per mettere in sicurezza alcuni muri (Villa Regina Margherita, via dei Colli nei pressi di via Goffin, via Giolitti) ed il consolidamento della diga foranea del porto”, è il commento del Sindaco Ingenito.

Si procederà ora all’individuazione della ditta appaltatrice mediante gara.​