Bordighera: in consiglio comunale la verifica degli equilibri di bilancio dell’anno 2022

Nella prossima seduta del consiglio comunale di Bordighera, convocata per prossimo 28 luglio alle 19, sarà approvata la deliberazione inerente la verifica degli equilibri di bilancio dell’anno 2022.

“L’incertezza della situazione finanziaria globale si ripercuote anche sugli enti locali, che stanno subendo un incremento esponenziale dei costi energetici (utenze elettriche e gas) compensato solo in minima parte dal contributo dello Stato - dichiarano dal Comune - un attento monitoraggio delle risultanze contabili ha consentito di salvaguardare comunque gli equilibri di bilancio mediante la variazione di assestamento, con cui la maggiore spesa energetica (stimata in circa euro 700.000 in più rispetto agli stanziamenti iniziali) è stata finanziata con il contributo statale, l’avanzo di amministrazione e le maggiori entrate incassate. Tuttavia, trattandosi di soluzioni contingenti, sarà necessario un intervento strutturale da parte dello Stato per garantire il mantenimento degli equilibri dei bilanci comunali”.

In sede di variazione di bilancio è stato altresì contabilizzato il contributo PNRR pari ad euro 400.000 per l’efficientamento energetico del teatro del Palazzo del Parco: un ottimo risultato, frutto del lavoro dell’Amministrazione, dei professionisti incaricati e degli Uffici Comunali.​