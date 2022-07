“Venti22 Beach Party”, domani Notte Bianca sul lungomare a Ventimiglia

Dopo il grande successo di alcune settimane fa torna domani sera, dalle 19 fino a notte fonda, la Notte Bianca organizzata dall’associazione Ventimiglia Viva.

La manifestazione si svolgerà sul lungomare (chiuso in parte al traffico veicolare) e nelle spiagge cittadine, dando così vita al “Venti22 Beach Party”, una vera e propria discoteca diffusa all'aperto, con oltre 15 punti musicali allestiti in collaborazione con i numerosi bar e stabilimenti balneari aderenti all'evento.

Sul belvedere Resentello, in collaborazione con la Pro Loco di Ventimiglia, tornerà il tanto atteso Nutella Party, la festa più golosa dell'estate dedicata ai bambini, con intrattenimento musicale e tanta, tanta Nutella.

Al tramonto ci sarà uno spettacolare tour sul filo dell'acqua con i ragazzi di “XXmiglia in Sup”, mentre sul lungomare l'associazione Sportactive organizzerà una camminata fitness in musica.

Saranno inoltre presenti i mercatini a cura dell'associazione Antico Doc, gli stand del Circolo della Castagnola e dell'Ente Agosto Medievale e sarà infine possibile, già dalle ore 17, scoprire insieme agli Amici dell'Oasi del Nervia questa splendida area naturale della nostra città.