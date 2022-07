Taggia: continua questa sera ad Arma il Festival internazionale di musica classica Frequenze 20.0

Il Festival internazionale di musica classica Frequenze 20.0, giunto alla terza edizione, presenta al suo pubblico i due prossimi appuntamenti del ricco palinsesto che continuerà fino al 3 agosto 2022.

L’organizzazione, che da quest’anno si arricchisce di cinque nuovi collaboratori, ha voluto dedicare questa terza edizione agli strumenti a tastiera.

Il secondo appuntamento in programma, previsto per questa sera alle ore 21 presso Villa Boselli ad Arma di Taggia, proporrà al pubblico un raro concerto per due clavicembali affidato al M° Silvano Rodi ed al M° Giorgio Revelli con musiche di Handel, Piazza, Purcell, Royer, Forqueray.

“Sarà decisamente un viaggio rivolto alla scoperta di uno strumento che meno di altri viene proposto in concerto, il clavicembalo, e che per l’occasione raddoppia grazie alla collaborazione con il M° Rodi per offrire al pubblico pagine illustri come le trascrizioni della Water Music di Handel, fino a raggiungere il carattere generoso, appassionato, melanconico e virtuosistico dei compositori barocchi francesi” afferma il M° Giorgio Revelli, direttore artistico del festival.

Nativo di Ventimiglia, il M° Rodi, organista titolare presso la chiesa Sainte Dévote di Monaco, si è diplomato in Clavicembalo, Organo e Composizione organistica al Conservatorio “Niccolò Paganini” di Genova e nel 1986 ha ottenuto il “Premier Prix d’Orgue” al Conservatoire National Regional 'Pierre Cochereau' di Nizza, in Francia. Ha tenuto recitals d’organo in Italia e in diversi Paesi europei (anche alla Sala Nobel di Stoccolma). In qualità di cembalista ed organista, fa parte del 'Collegium Musicum Alpazur', ensemble dedito all’interpretazione della musica antica attraverso l’utilizzo di strumenti originali o copie d’epoca. Dal 1998 insegna Organo al Conservatoire Départemental de Musique des Alpes-Maritimes di Nizza ed è titolare di cattedra dal 2006.

Il M° Giorgio Revelli ha compiuto gli studi musicali presso il Conservatoire National de Région de Nice (Francia) nella classe d’Organo di René Saorgin e in clavicembalo con Mireille Podeur presso il Dipartimento di musica antica dello stesso Conservatorio. Dal Gennaio 2016 è stato nominato organista titolare e responsabile degli eventi culturali della Concattedrale di San Maurizio a Imperia.

La sua attività concertistica lo porta ad esibirsi regolarmente in Italia, in Europa (Germania, Inghilterra, Scozia, Francia, Spagna, Polonia, Slovacchia, Lussemburgo, Olanda, Danimarca), negli U.S.A. (San Francisco, New York, Boston, Pittsburgh), in America del Sud (Argentina, Brasile, Uruguay) ed in Canada.

Nell’agosto 2019 è stato invitato dal Musée des Beaux Arts (Mahn) di Neuchatel in Svizzera a tenere un concerto sul famoso clavicembalo Rukers 1632 appartenuto alla regina Maria Antonietta. Dal 2010 Giorgio Revelli incide i suoi cd con la Casa Discografica internazionale CLASSIC CONCERT di Salisburgo e con la italo – tedesca CENTAURUS MUSIC.

Il terzo appuntamento è invece fissato per mercoledì 27 luglio 2022 alle ore 21 presso l’oratorio della Santissima Trinità a Taggia con un concerto d’organo affidato all’illustre organista tedesco Christian von Blohn. In programma musiche di Frescobaldi, Scarlatti, Mozart e Padre Davide da Bergamo eseguito sull’organo Mentasti del 1877 custodito dalla Confraternita.