Sciacarée a Pigna: trekking a piedi e in bici, corsi base di MTB, festa della lavanda

Sciacarée, il Festival dell’Outdoor nel Parco Naturale Regionale delle Alpi Liguri, prosegue con grande successo di pubblico e con grandi consensi. Dopo Cosio d’Arroscia, Montegrosso Pian Latte, Rezzo e Mendatica (qui i video), l’evento che promuove le attività outdoor dei paesi del Parco arriva nel prossimo fine settimana a Pigna, antico borgo medievale esistente dall’XI secolo che deve il nome alla forma chiusa del centro abitato, composto da case arroccate l’una all’altra. Tra i gioielli del borgo troviamo la Chiesa di San Michele, che custodisce al suo interno il “Polittico dell’Arcangelo” di Giovanni Battista Canavesio (XV secolo) e l’antica pieve paleocristiana di S. Maria di Nogareto presso la quale sgorga una sorgente di acque termali.

Anche per Pigna il programma degli eventi di Sciacarée - creato con la collaborazione del Comune, delle strutture sportive e agrituristiche - è molto intenso, articolato ed affascinante: trekking più o meno impegnativi a Sella Gouta (verso la vecchia ferrovia), a Colle Melosa (alla ricerca della lavanda spontanea), nel centro storico di Pigna (con passaggio alla Grotta di Lourdes e alla Chiesa di San Bernardo con gli affreschi del Canavesio), verso il Pietravecchia (a cura del CAI di Bordighera, per salire su uno dei monti più alti della zona); escursioni in e-bike da Canavesio a Canavesio, con sconfinamento a La Brigue per la visita del Santuario di ND des Fontaines; corsi base di MTB all'Allavena Trail Center (con guide abilitate e Istruttori Federali); festa della lavanda con alambicco e distillazione in piazza XX Settembre, con la partecipazione di produttori agricoli; attività per bambini e famiglie.

Come sempre, una proposta estremamente articolata, indirizzata non solo agli appassionati della montagna e dello sport, ma soprattutto a chi vuole passare un week-end o una giornata o anche solo una serata all’insegna della natura, della biodiversità, della condivisione, della comunità. Sotto il programma completo di Sciacarée, sabato e domenica.

SABATO 23 LUGLIO



Gita turistica nel borgo di Pigna

Ritrovo a Ventimiglia FS ore 10:00.

Descrizione della visita: Visita al centro storico e musei

Partenza ore 17:00.

Evento gratuito a cura del Parco delle Alpi Liguri. Numero massimo 18 persone.

Prenotazioni: Raffaella Asdente +39 338 691 3335



Ore 7.45

Colle Melosa

Tagliagione della lavanda spontanea e alambiccata.

A piedi da Colle Melosa, sul Monte Pietravecchia, sul Monte Grai, alla ricerca della lavanda spontanea. Taglio per successiva alambiccata in gruppo, a circa 1700 mt di altezza.

Ore 7:45 ritrovo a Pigna, in Piazza XX Settembre.

Ore 9:00 ritrovo a Melosa al rifugio.

A cura del CAI di Bordighera

Evento gratuito. Prenotazione obbligatoria. Massimo 15 persone.

Consigliato: falcetto, sacco di juta, guanti e scarpe trekking, cappellino, acqua/borraccia, k-way.



Ore 9:00

Colle Melosa

Da Canavesio a Canavesio.

Escursione in E-Bike a La Brigue e ritorno.

Eventuale trasferimento in navetta da Pigna a Colle Melosa (Rifugio Allavena) su richiesta, con partenza da Pigna alle ore 8.30. Da Colle Melosa, risalita verso Cima Marta, poi discesa in sentiero fino a La Brigue, risalita e rientro attraverso la Bassa di Sanson. Tappa a Notre Dame des Fontaines, la Cappella Sistina delle Alpi Marittime, affrescata da Giovanni Battista Canavesio nel 1492. Accoglienza in loco e piccolo rinfresco a cura dell’Association Patrimoine et Tradition con breve spiegazione degli affreschi. Tappa al Rifugio Allavena. Rientro a Pigna, con arrivo alla Chiesa di San Michele Arcangelo e spiegazione degli affreschi di Giovanni Battista Canavesio del 1482. In collaborazione con l’Associazione A Vastéra, la Comunità del Parco naturale regionale delle Alpi Liguri e il Comune di Pigna.

Evento a pagamento 30,00 €. Prenotazione obbligatoria. Minimo 6 persone. Massimo 32 persone.

Escursione impegnativa di livello intermedio-elevato da effettuarsi esclusivamente in E-bike.

Consigliato: abbigliamento mtb, acqua/borraccia, k-way.

Eventuale noleggio di E-bike: 60,00 €, modalità di consegna da concordare con la Guida MTB.



Ore 9:45

Sella Gouta

Trekking semplice per escursionisti nei boschi di Gouta verso la vecchia ferrovia, creata a inizio ‘800 per trasportare i legnami della segheria di Bosio. Durata 3h00. A cura di Laura Rebaudo, del CAI di Bordighera. Evento gratuito. Prenotazione obbligatoria. Massimo 20 persone.

Consigliato: scarpe da trekking, abbigliamento leggero, acqua, cappellino.



Ore 14:00

Colle Melosa

Rifugio Franco Allavena

I mille usi della lavanda, con Laura Brattel. Evento a pagamento. Prenotazione obbligatoria +39 342 5624 640. Massimo 20 persone.

Consigliato: abbigliamento comodo, tappetino, asciugamani, acqua.



Dalle ore 16:30

Piazza XX Settembre (Piazza vecchia).

Festa della lavanda a Pigna.

Dimostrazione di distillazione a cura dell’Azienda Agricola Bolognesi Marco.

Evento gratuito.



Ore 17:00

Piazza XX Settembre (Piazza vecchia).

Caccia al tesoro per bambini (dai 6 ai 10 anni), a cura di Letizia Boschi e Virginia Fazio.

Evento gratuito. Senza prenotazione.

Consigliato: scarpe comode, abbigliamento leggero, acqua, cappellino.



Ore 17:00

Visita del borgo

A passeggio nei carugi, visita della Cappella di San Bernardo e della Chiesa Parrocchiale di San Michele Arcangelo, con Polittico del Canavesio.

Con Giorgio Gamalero e altri volontari, tra cui il Sindaco Roberto Trutalli.

Evento gratuito. Prenotazione obbligatoria. Massimo 15 persone.

Consigliato: scarpe comode, cappellino, acqua.



Ore 18:00

Spiazzo antistante la Grotta di Lourdes

Lezione di yoga con Alice De Meo.

Evento gratuito.

Prenotazione obbligatoria. Massimo 20 persone.

Consigliato: abbigliamento comodo, tappetino, asciugamani, acqua.



Ore 18:30

Piazza della Loggia

Presentazione del volume “111 Luoghi della Riviera dei Fiori che devi proprio scoprire” (Emons libri & audiolibri), di Alessandra Chiappori, Stefano Ascheri.

Riviera dei fiori: un sogno perpendicolare e assolato che va dal mare fino ai duemila metri. Questa guida racchiude 111 curiosità per scoprire a ogni curva paesi e vallate, microcosmi di storie tra artigianato, ricette, colori pastello, tronchi antichi e saggezza che profuma di sale e di terra.

Evento gratuito.



Ore 21:30

Piazza XX Settembre (piazza vecchia).

Concerto de I Franziskani

Formazione elettro-acustica che rende omaggio a Fabrizio de Andrè ed altri grandi cantautori italiani ed internazionali.

Evento gratuito.



DOMENICA 24 LUGLIO



Trekking con Marina Caramellino GAE

Sella di Gouta - Monte Lega - Sella di Gouta

Ritrovo a Ventimiglia FS ore 8:15.

Durata 5h. Dislivello: 500 mt.

Evento gratuito a cura del Parco delle Alpi Liguri. Numero massimo 18 persone.

Prenotazioni: Marina Caramellino +39 337 106 6940



Ore 9:00

Colle Melosa

Trekking a cura del CAI di Bordighera: Melosa > Cima Della Valletta > Pietravecchia.

Escursione a piedi della durata complessiva di 5 ore. Facile escursione che permette di salire su uno dei monti più alti della zona. Prima si cammina su una vecchia mulattiera, poi per comode strade sterrate ex-militari, tra praterie, rocce e bei boschi di larici.

Evento a pagamento: 12,00 €. Prenotazione obbligatoria. Massimo 10 persone.

Comprende assicurazione. Chiusura iscrizioni giovedì.

Consigliato: pranzo al sacco, scarpe da trekking, cappellino, acqua, poncho.



Ore 9:00

Colle Melosa

Corso base di MTB. Verranno esposte le principali componenti della MTB, le giuste posizioni per il miglior equilibrio, le tecniche di curvatura e di arresto. Prove di conduzione del mezzo nella pista di fondo di Colle Melosa. A cura di Allavena Trail Center con Stefano Scialli e istruttori federali FCI.

Durata 3 ore.

Evento a pagamento adulti 20,00 € (adulti), 15,00 € (bambini fino a 13 anni).

Prenotazione obbligatoria. Minimo 6 persone. Massimo 16 persone.

Consigliato: abbigliamento mtb, acqua/borraccia, k-way.

Eventuale noleggio di E-bike: 60,00 € giornata intera, 35,00 € mezza giornata, modalità di consegna da concordare con la Guida MTB.



Ore 9:30

Piazza XX Settembre (piazza vecchia).

Visita del borgo

A passeggio nei carugi, visita della Cappella di San Bernardo e della Chiesa Parrocchiale di San Michele Arcangelo, con Polittico del Canavesio.

Con Giorgio Gamalero e altri volontari, tra cui il Sindaco Roberto Trutalli.

Evento gratuito. Prenotazione obbligatoria. Massimo 15 persone.

Consigliato: scarpe comode, cappellino, acqua.



Dalle ore 10:00 alle 18:00

Piazza XX Settembre (piazza vecchia).

Festa della lavanda a Pigna.

Dimostrazione di distillazione a cura dell’Azienda Agricola Bolognesi Marco.

Con la partecipazione dell’Agriturismo al Pagan (fagioli di Pigna), dell’Agriturismo Ca de Nà (Ape nera del ponente ligure, Presidio Slow Food) e delle altre aziende agricole e artigianali di Pigna. Su richiesta e in presenza di un congruo numero di persone, è possibile organizzare visite in azienda.

Evento gratuito.



Ore 15:00

Piazza XX Settembre (piazza vecchia).

Trekking di Pigna

Visiteremo il centro storico, la Loggia medievale, la Chiesa di San Michele Arcangelo con il polittico del Canavesio. Andremo poi alla Grotta di Lourdes. Si proseguirà per Chiesa di San Bernardo con gli affreschi del Canavesio, per il Ponte Romanico di Carne, i laghetti, poi si sulla vecchia Pigna-Ventimiglia, attraversamento di un altro Ponte Romanico, arrivo alla Chiesa della Madonna delle Grazie. Rientro in paese e ritorno in piazza attraverso i carugi.

Durata 2h00.

A cura di Laura Rebaudo, del CAI di Bordighera.

Evento gratuito.

Prenotazione obbligatoria. Massimo 20 persone.

Consigliato: scarpe comode, abbigliamento leggero, acqua, cappellino.



Ore 15:00

Colle Melosa

Corso base di MTB. Verranno esposte le principali componenti della MTB, le giuste posizioni per il miglior equilibrio, le tecniche di curvatura e di arresto. Prove di conduzione del mezzo nella pista di fondo di Colle Melosa. A cura di Allavena Trail Center con Stefano Scialli e istruttori federali FCI.

Durata 3 ore.

Evento a pagamento adulti 20,00 € (adulti), 15,00 € (bambini fino a 13 anni).

Prenotazione obbligatoria. Minimo 6 persone. Massimo 16 persone.

Consigliato: abbigliamento mtb, acqua/borraccia, k-way.

Eventuale noleggio di E-bike: 60,00 € giornata intera, 35,00 € mezza giornata, modalità di consegna da concordare con la Guida MTB.



Ore 17:00

Piazza XX Settembre (piazza vecchia).

Visita del borgo

A passeggio nei carugi, visita della Cappella di San Bernardo e della Chiesa Parrocchiale di San Michele Arcangelo, con Polittico del Canavesio.

Con Giorgio Gamalero e altri volontari, tra cui il Sindaco Roberto Trutalli.

Evento gratuito. Prenotazione obbligatoria. Massimo 15 persone.

Consigliato: scarpe comode, cappellino, acqua.



Ore 18:00

Spiazzo antistante la Grotta di Lourdes

Incontro di meditazione con Marino de Meo (Maestro Shiatsu).

Evento gratuito. Prenotazione obbligatoria. Massimo 20 persone.

Consigliato: abbigliamento comodo, tappetino, asciugamani, acqua.

Sciacarée è un’iniziativa promossa con le risorse del progetto Alcotra Mito 5 “Esperienze Outdoor” che si svolge dal 25 giugno al 7 agosto a Cosio d’Arroscia, Montegrosso Pian Latte, Mendatica, Rezzo, Pigna, Rocchetta Nervina, Triora, le sette località del Parco Naturale Regionale delle Alpi Liguri. Sette località, sette week-end, quattordici date, un centinaio di eventi, buona parte dei quali gratuiti, che si concluderanno con il Trekking delle Alpi Liguri. Sciacarée è il nome in brigasco della Catena del Saccarello, le più alte montagne della Liguria.

Per ogni località, per ogni week-end – con la collaborazione delle Amministrazioni comunali, delle Pro Loco, dell’Ente Parco, dei privati – Sciacarée è un calendario di eventi: trekking, biking, e-biking, canyoning, arrampicate in falesia, ma anche semplici passeggiate nei borghi e attività gastronomiche, iniziazioni alle attività sportive, momenti di rilassamento, musica, attività per bambini e famiglie, per consentire a chiunque di venire nelle località del Parco a provare le esperienze outdoor. Nella stragrande maggioranza dei casi si tratta di esperienze che vengono ripetute continuativamente durante l’anno, programmate o su richiesta, che l’escursionista, la famiglia, il turista, può organizzare a proprio piacimento. Il tutto è facilmente raggiungibile dalla costa, le località del Parco Naturale Regionale Alpi Liguri sono veramente a due passi dal mare.

Il programma di Sciacarée si sviluppa così: