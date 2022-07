Sanremo: The Kolors, Aka7Even e il mondo trap sul palco di Unoenergy la prossima settimana

Tre giorni di grande musica a Sanremo con Unoenergy. A calcare il palco di Pian di Nave saranno i The Kolors (26 luglio), Aka7Even (27 luglio) e i trapper Giaime , Keta , Disme , Pablo CT1 & Joe Vain (28 luglio). Gli eventi fanno parte della rassegna “Unoenergy accende la tua estate” organizzata da Unoenergy in collaborazione con il Comune di Sanremo. Le serate saranno presentate da Maurilio Giordana.

Ad aprire la tre giorni saranno i The Kolors il 26 luglio. Amatissimi dal pubblico, i The Kolors (Antonio “Stash” Fiordispino voce e chitarra, Alex Fiordispino batteria e percussioni e Daniele Mona sintetizzatore e percussioni) sono considerati uno dei gruppi più eclettici e talentuosi del panorama italiano. Formatosi nel 2010, hanno trionfato nella quattordicesima edizione di “Amici di Maria De Filippi” e da allora la loro carriera è stata inarrestabile inanellando un successo dopo l’altro. Appassionati di musica sin da bambini (il padre del cantante Stash aveva uno studio di registrazione a Napoli) amano sperimentare passando dal rock, all’hip-hop con incursioni nella musica elettronica e indie.

Il 27 luglio Aka7Even e Dj set. Idolo dei giovanissimi, Aka7Even (al secolo Luca Marzano) torna a Sanremo dopo il successo ottenuto con la sua partecipazione alla scorsa edizione del Festival con la hit “Perfetta così”. Cantautore e allievo della scuola di “Amici di Maria De Filippi”, nonostante la giovane età (appena 22 anni) ha alle spalle singoli di successo e collaborazioni di prestigio come con il rapper Guè Pequeno con il quale ha appena lanciato il singolo “Toka”. Nell'aprile 2022 gli è stato assegnato un Kids’ Choice Award come cantante italiano preferito. I suoi idoli musicali di sempre sono Alex Baroni (che ha scelto di omaggiare nella serata Cover del Festival di Sanremo duettando con Arisa), The Weekend, Bruno Mars, Michael Jackson e Justin Bieber. L’inizio dello spettacolo è previsto alle 21.30. Seguirà Dj Set a cura di Daniele Reviglio Dj. Per informazioni e biglietti QUI.