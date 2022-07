Domani nuovo appuntamento serale con il Giraparasio.

Appuntamento alle 21 sulla scalinata del Duomo di San Maurizio per una visita alla scoperta di uno dei borghi più interessanti del Ponente ligure.

Dopo una giornata al mare e in spiaggia, una passeggiata in compagnia nei vicoli e nelle piazze del centro storico del Parasio.