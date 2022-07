Mobiletti per televisore: come fare la scelta?

I mobiletti per televisore non solo arredano la casa, ma svolgono una funzione importante, quella di organizzare al meglio la posizione della TV nel salotto e nella zona giorno della casa.

A darci i consigli è Alberto Olivetti, co-founder del famoso shop online specializzato in arredo casa e arredo giardino Oo-Home.shop: “Quando si decide di arredare il soggiorno, i mobiletti televisori, con le poltrone, il divano, il tavolino e l’eventuale tappeto è l’insieme di scelte che poi caratterizzato lo stile della zona. Si possono fare tante scelte, dallo shabby chic allo stile classico, dal bianco o nero laccato che si adatta spesso a molte ambientazioni ai colori pastello. Il consiglio che mi sento di dare è: abbiate le idee chiare sull’immagine complessiva che volete dare alla sala e scegliete i singoli elementi in maniera coerente.”

Quali sono le scelte razionali da fare nella scelta del mobile per la tv?

1) Lo stile della sala: com’è lo stile dell’ambiente? Caldo o freddo minimal o opulento, shabby, country o old style? Ci sono dei colori che caratterizzano la sala? C’è un tappeto, la sala che forma e dimensione ha? Tutti questi elementi ci danno delle indicazioni che daranno un indirizzo alla scelta dell’arredo del salotto e quindi del mobiletto televisore. Dovete anche immaginare già prima di acquistarlo, dove vorrete mettere la televisione, in centro a una parete, nell’angolo? In base a questo sarete già spinti verso un angolare o un lineare.

2) Quale materiale scegliere: la scelta del materiale è importante. A seconda del budget avrai diverse soluzioni. Il materiale incide tra l’altro sulla facilità di pulizia e la resistenza nel tempo. I materiali da prendere in considerazione sono il legno o pannelli di fibra, il metallo e il vetro temperato. La scelta di uno di questi materiali incide sullo stile e anche sul prezzo. Un mobile in legno va curato maggiormente, per pulirlo va usato un panno morbido, usando non sempre prodotti trattanti. Negli altri casi la manutenzione è più facile.

3) Che dimensione ha la TV: è un 40 pollici o un 80 pollici? La televisione va presa anche in funzione degli spazi che abbiamo, se la distanza tra il divano e la TV sarà di 2 metri e mezzo, sconsigliamo di prendere un 70 pollici, perché troppo grande. Se invece la distanza è superiore ai 4-5 metri allora un 80 pollici potrebbe fare al caso vostro. Di conseguenza la scelta del mobiletto TV. La Tv è appesa al muro o si appoggia al mobiletto con i supporti forniti? Desideri che la televisione sia quasi nascosta e che si veda solo nel momento in cui la usi o vuoi che sia un oggetto di design anche quando è spenta? In base a queste domande si possono dare tante risposte, ma si parte dalle misure della televisione.

4) Scelta design: insieme ai 3 concetti espressi sopra è la scelta di stile che poi ci fa decidere. Chi ha detto che una sala con arredo molto tradizionale non può avere a un mobile TV estremamente design, come anche il contrario? È sempre una scelta di gusto personale.

Massimo conclude i suoi consigli con un’affermazione che ci vede d’accordo: “La logica ci permette di mettere in fila i pro e i contro, ma è poi vero che il mobiletto e la TV saranno probabilmente al centro della sala e il consiglio che voglio dare è che, vanno bene tutti i pro e contro, ma alla fine scegliere con l’istinto è quasi sempre la soluzione vincente, quindi lasciatevi guidare dalle sensazioni”.