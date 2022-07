Inail Imperia: da lunedì scorso attivo anche nella nostra provincia il servizio di 'sportello digitale'

E’ attivo da lunedì scorso il nuovo servizio di 'sportello digitale' dell'Inail di Imperia. Si tratta di una procedura telematica che consente alle/agli infortunati, alle aziende ed intermediari di richiedere prestazioni a tutela del lavoratore o di gestire il rapporto assicurativo o finanziamenti I.S.I. per le aziende che investono in sicurezza.

Selezionare il giorno, l’orario, la tipologia di servizio e le modalità, in presenza o in remoto, è a portata di un click: con l’opzione 'da remoto' l’utente sceglie, infatti, di partecipare all’appuntamento in modalità telematica su piattaforma Microsoft Teams. In questo caso saranno necessari la webcam ed un documento di identità. In prossimità dell’appuntamento, un promemoria (via sms e per e-mail) segnala all’utente i dettagli della richiesta ed il nome del funzionario e, qualora sia stata scelta la modalità 'da remoto', il link del collegamento.

Nel caso venga scelto un appuntamento 'In sede' selezionando la voce 'Vedi percorso', l’utente viene indirizzato alla pagina attraverso la quale è possibile tracciare, inserendo l’indirizzo di partenza e la modalità di trasporto (auto, a piedi o mezzo pubblico), il percorso consigliato per raggiungere la sede dell’appuntamento. È anche possibile ripianificare un appuntamento, modificando la modalità di erogazione, le modalità di notifica (e i rispettivi recapiti), la data o l’orario.

Sempre maggiori le innovazioni procedurali che si vanno delineando nel contesto istituzionale Inail a partire dal nuovo sistema di accoglienza telefonico che impatterà sulla gestione delle chiamate da parte degli operatori del centralino delle sedi territoriali.