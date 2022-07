Sanremo: pronto soccorso già sotto pressione con oltre 100 interventi al giorno, preoccupazione per il mese di agosto

Pronto Soccorso di Sanremo già sotto pressione nel mese di luglio, in attesa del ‘grosso’ degli arrivi turistici di agosto. Sono oltre 100 i pazienti che vengono presi in carico e gestiti, sia per le urgenze vere (poche) che tutto quello che c’è intorno, come disagio sociale, abbandono, mancanza di strutture territoriali e ambulatori.

Come sempre tutto quello che manca sul piano sanitario si concentra nei pronto soccorso, dove medici e infermieri non si tirano mai indietro nell’aiutare le persone. Negli ultimi giorni stanno calando gli arrivi per Covid che, invece, un paio di settimane fa aveva vissuto il suo momento di picco.

E’ una situazione in linea rispetto agli anni scorsi, ma ovviamente ragionando in anni pre Coronavirus. Gli accessi sono superiori alla media di luglio (ovvero numeri da agosto) mentre, rispetto al 2021 c’è da registrare una impennata davvero clamorosa. E, purtroppo, medici e infermieri sono preoccupati per il mese di agosto quando la città dei fiori si riempirà ulteriormente di turisti e i numeri aumenteranno ancora.

Vista la situazione non sarebbe da disdegnare un progetto per rinforzare le strutture sanitarie come avviene in altre località turistiche. Servono più medici, magari con formule in cui vengono spostati nei luoghi di villeggiatura come viene fatto in Francia. Dottori che vivono in zone che in estate si svuotano e che potrebbero essere interessati a spostarsi con la famiglia nelle zone di mare.

Mancano 10 giorni all’inizio del mese clou della stagione e, al Pronto Soccorso di Sanremo si guarda ad agosto con preoccupazione, visto che i numeri del mese in corso sono cresciuti notevolmente. Cosa accadrà nei prossimi giorni? Difficile a dirsi anche in funzione del gran caldo che sta attanagliando da giorni la nostra provincia e che provoca anche molti malori, in particolare tra gli anziani.

Come sempre l’abnegazione di chi lavora al ‘pronto’ tenterà di sopperire alle manchevolezze del sistema, ma non sarà semplice.