Un giovane di 18 anni è caduto, questa mattina poco dopo le 12, a Sanremo in via Val D’Olivi.

Ancora ignote le cause della caduta, avvenuta dal secondo piano. Sul posto è intervenuto il personale medico del 118 e un'ambulanza di Sanremo Soccorso. Trasportato in codice rosso con l'elicottero Grifo al Santa Corona si Pietra Ligure non è in gravi condizioni. Ha riportato diversi traumi su varie parti del corpo.