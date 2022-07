Imperia, la Procura chiede la perizia psichiatrica per il tunisino che ha accoltellato due uomini in via XX Settembre

Occorre valutare le condizioni psicofisiche al momento del fatto ed è per questo che il pm di Imperia, Enrico Cinnella Della Porta, ha richiesto la perizia psichiatrica per M.B.R., il 30enne tunisino accusato del duplice tentato omicidio aggravato, dall’aver sfregiato permanentemente il volto di una delle due vittime, avvenuto in via XX settembre il 19 giugno scorso.

Se ne occuperà lo psichiatra Gabriele Rocca che valuterà se il giovane, difeso dal legale Luca Brazzit, sia anche capace di stare in giudizio.

Secondo quanto ricostruito dai carabinieri della Compagnia di Imperia, il tunisino sarebbe entrato all'interno del negozio gestito da un 54enne del Bangladesh, chiedendo di potersi sedere dietro il bancone. Al rifiuto del titolare avrebbe prima inveito contro di lui e poi lo avrebbe colpito con alcune coltellate agli arti e alla nuca. Ferito anche un altro uomo, 41 anni, intervenuto durante l’aggressione.

Il giovane, che attualmente si trova recluso a Genova, non ha precedenti penali e possiede un regolare permesso di soggiorno; in città si era integrato ed era ospite di una cooperativa sociale. Svolgeva anche l’attività di muratore presso un'azienda edile del capoluogo; da tempo però mostrava segni di alterazione psichica in seguito ad alcuni episodi, per cui è stato ricoverato anche in Psichiatria. Episodi, però mai caratterizzati dall'uso di violenza. Ed è per questo che per la difesa è importante il responso della perizia in quanto finalizzata alla sostituzione della misura cautelare in carcere con quella del ricovero presso una struttura psichiatrica.