Cuoco modenese scomparso, attivate le ricerche anche in provincia di Imperia e in Costa Azzurra: era diretto verso il cammino di Santiago

Consegnata alla polizia di frontiera e alle stazioni dei carabinieri operanti in provincia di Imperia la foto di Adriano Pacifico, il 32enne di Bastiglia, in provincia di Modena, che era partito per percorrere in bici il cammino di Santiago e non aveva dato più tracce di sé dall’11 luglio, dopo una videochiamata con la madre.

Sono state estese anche nella nostra provincia e in Costa Azzurra le ricerche del giovane cuoco. Al momento le forze dell'ordine imperiesi insieme alle autorità francesi, sono state allertate dopo che 15 luglio scorso il ragazzo è stato ripreso dall'impianto di videosorveglianza di una stazione di servizio francese a Sainte-Anne-d'Evenos, vicino Tolone, in Provenza. Pare che il ragazzo abbia rinunciato a completare il cammino di Santiago poichè senza denaro e quindi potrebbe essere sulla via del ritorno.

La madre aveva sporto denuncia alla polizia ed era andata in Francia a cercarlo. Il 19 luglio scorso pare che il giovane abbia firmato un registro di un ostello 'Il riposo dei pellegrini' a Saint Gilles e poi sarebbe ripartito verso Montpellier. Sarenne andato in un ostello e anche una donna avrebbe detto di averlo visto tranquillo e sorridente. Tecnicamente quindi non si tratterebbe più di una scomparsa, visto le informazioni ricevute dalla famiglia, ma comunque l'attenzione della forze dell'ordine resta alta.