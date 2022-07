Caldo e afa su tutta la provincia: stanotte ancora temperature elevate mentre calano lievemente le massime

Continua a far caldo sulla Liguria e sulla nostra provincia, con caratteristiche più afose, ovvero temperature in leggero calo ma umidità in aumento.

Uno scenario confermato sia per oggi, che per domani, quando vedremo un temporaneo cambio di scenario grazie a una perturbazione che lambirà le Alpi determinando, un aumento dell’instabilità con possibili rovesci o temporali, in particolare nel pomeriggio, nelle zone interne di centro Ponente. In questa fase resterà l’afa ma il parziale rinforzo della ventilazione dai quadranti meridionali e le eventuali precipitazioni potranno far calare localmente le temperature. Domenica, però, è prevista una nuova ripresa delle temperature in particolare sul centro Ponente.

Temperature minime in leggero ribasso questa notte, ma valori di umidità medio-alti tra il 50 e l’80%. La minima più alta nella nostra provincia si è registrata a Sanremo con 26,1, seguita da Imperia con 24,8, da Cipressa con 24,4 e Ventimiglia con 24,3. La maggior parte della provincia ha visto la colonnina di mercurio sopra i 20 gradi mentre, poco sotto troviamo solo: Rocchetta Nervina con 19,3, Pieve di Teco con 18,9, Verdeggia con 17.7, Pigna 17,5, Poggio Fearza 17,4 e Colle di Nava 16,1.

Alle 11 la temperatura più elevata è stata registrata a Pornassio a Pieve di Teco con 32,5, seguite da Borgomaro con 32,4, Rocchetta Nervina 31,8, Ranzo e Dolceacuqa 31,5, Airole e Ventimiglia 31,4, Triora 31,3, Dolcedo 31,1, Pigna e Diano Castello 30,7, Castelvittorio 30,5, Cipressa 30,2. Sotto i 30 le altre località tra cui Imperia a 28,6. Più ‘fresco’ ad Apricale 25,5, Montalto 26,5, Pigna 27,3, Seborga 27,9, Col di Nava 28 e Verdeggia 28,2.