Sanremo: studenti dell’Istituto Colombo in onda su Rai 1 da domani fino a settembre

Tre studenti dell’ Istituto Colombo di Sanremo sono stati selezionati e inseriti nel programma di Rai 1 “Weekly” un programma di informazione, intrattenimento, turismo, costume e società in onda tutti i sabati dalle ore 8.30 fino a settembre, condotto da Carolina Rey e Fabio Gallo, con uno spazio molto bello intorno alle ore 10.30 dedicato ai giovani condotto da Savino Zaba con l’ autrice Dora Albanese. Questo spazio si occuperà completamente di problematiche giovanili, confronto generazionale mettendo in primo piano la voce dei ragazzi.

Gli studenti dell’ Istituto Colombo che sono stati selezionati per questa avventura su rai 1 e si sono assunti questo importante impegno sono Giulia Dalla Libera di 1 liceo Scienze Applicate, Leonardo Manetta e Matteo Papa di 3 B Liceo Scienze Applicate.

La studentessa Giulia Dalla Libera: «Una esperienza entusiasmante che ci porta anche a riflettere. Viene dato noi un argomento, ad esempio, cosa vuoi fare da grande e ci vengono poste quattro domande su questo tema e ogni ragazzo deve rispondere in circa un minuto con breve video realizzato in autonomia da noi. Ad esempio alla domanda se andrò a lavorare in Italia o all’ estero io ho risposto “ andrò dove potrò essere utile per aiutare i bambini. Questo sabato ci hanno chiesto di rispondere a domande come che cosa è la fede per noi? come si contestualizza nel mondo moderno? e se è facile professarla.. Domani su Rai 1, tutta Italia potrà ascoltare le nostre risposte e dunque il nostro punto di vista ! Un grazie speciale alla nostra scuola e alla mia prof.ssa di lettere Francesca Rotta Gentile che ci ha dato questa splendida opportunità».

Leonardo Manetta: «Sono molto contento di poter vivere questa esperienza incredibile a contatto anche con molti altri giovani provenienti da tutta Italia e conoscere più da vicino, dall’ interno anche il mondo della televisione, partecipando ad un progetto così importante, sulla prima rete nazionale della televisione di Stato,, un programma interessato a sentire la voce dei giovani, sfrutterò al meglio questa occasione che capita una sola volta nella vita!».

Matteo Papa: «L’emozione è davvero tanta, sono pronto ad impegnarmi seriamente e profondamente per dare il mio meglio .. le puntate andranno in onda tutti i sabati mattina fino a settembre e sono molto curioso di conoscere di volta in volta le tematiche da affrontare. Inoltre mi piace molto realizzare video perciò sarà molto stimolante mettermi alla prova».