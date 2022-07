Sanremo: si rompe il collettore fognario di via Nino Bixio, da lunedì via chiusa per i lavori

Importante rottura al collettore fognario di via Nino Bixio a Sanremo e, da lunedì prossimo nell’importante via del centro della città dei fiori sarà chiusa al traffico per consentire i lavori di riparazione.

La conferma è arrivata questa mattina a palazzo Bellevue, nella quale l’azienda ha evidenziato l’urgenza dell’intervento da effettuare a causa di un problema al collettore. Dal comune è stata decisa la chiusura di via Nino Bixio che, lo ricordiamo, supporta buona parte del traffico in direzione Imperia.

La chiusura inizierà alle 8 di lunedì e andrà avanti fino a fine lavori.