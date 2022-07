Sanremo: partiti gli asfalti in città, per ora i ripristini di Italgas e a settembre gli interventi del Comune (Foto)

E’ partito, da alcuni giorni, il piano asfalti del Comune di Sanremo. L’avvio è stato dato con gli interventi di ripristino di Italgas concordati con il Comune. Sono circa 600mila euro di interventi che sono partiti per ora nelle frazioni.

I lavori sono iniziati a San Giacomo, strada Senatore Ernesto Marsaglia, in frazione Piggio e via Roccasterone. Quelli di Italgas andranno ancora avanti nei prossimi giorni anche se, nel mese di settembre toccherà al Comune.

Per quanto riguarda i lavori di palazzo Bellevue sono previsti interventi per oltre 800mila euro che saranno spesi per sistemare e ripristinare gli asfalti dove in questo momento sono presenti forti criticità.

Negli ultimi mesi non sono mancate, lo ricordiamo le proteste dei residenti per i noti problemi agli asfalti cittadini. Una situazione che è anche dettata dalle questioni economiche del Comune, sempre alla ricerca di risorse che mancano sempre di più agli enti locali.

Con questi interventi, sia da parte di Italgas che sta ripristinando le condizioni originarie dopo la posa di tubazioni negli ultimi mesi, che da parte comunale, l’Amministrazione si augura di mette una pezza importante al transito di auto e moto sugli asfalti matuziani.