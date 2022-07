Sanremo: alla scuola estiva “L’albero dei gufi” un progetto con la psicologa Vanessa Feiler

Dato il crescente bisogno di sostegno in ambito psicologico e la necessità di prevenzione nel campo della salute mentale, le insegnanti e coordinatrici della scuola estiva “L'albero dei gufi” Paola Revello e Clara Carbonetto hanno puntato su un progetto di educazione emotiva da proporre ai bambini iscritti per l’estate 2022.

“Il mio viaggio nel mondo delle emozioni” è il nome del progetto proposto dalla Dottoressa Vanessa Feiler, psicologa esperta in neuropsicologia laureata all’Università San Raffaele di Milano. Si tratta di diversi incontri in cui i bambini esplorano le emozioni primarie, condividono le loro esperienze e imparano nuove strategie per gestire i momenti di rabbia e stress. Gli obbiettivi del progetto sono diversi: riconoscere le emozioni, acquisire strategie per affrontarle, affinare capacità auto-riflessive, sviluppare abilità sociali positive come l’empatia, accrescere capacità relazionali e comunicative.