Inaugurato ieri il nuovo IAT di Vallebona: “Un volano per far ripartire un’economia virtuosa e sostenibile”

“Tutto nasce dal cammino intrapreso per ottenere dal Touring Club Italiano la prestigiosa “Bandiera arancione” - dichiarano dal Comune - averla conquistata ha significato per noi non un punto di arrivo, ma un punto di partenza per il rilancio e la promozione del centro storico. Così è nata l’idea di recuperare un locale inutilizzato, sito al piano terra del palazzo comunale, e di trasformarlo nel nuovo ufficio IAT. Fondamentali per la riuscita sono stati il geom. Mirco Guglielmi, che ha donato al Comune il progetto, incentrato sul recupero dei materiali originali e l’impresa edile artigiana Sandro Esposito, che tali materiali ben conosce e sa trattare con maestria. A completare questa sinergia si affianca l’esperienza e la competenza in campo turistico della ditta LiguriaLife di Emanuele Guglielmi, cui è stata affidata per due anni la gestione dell’ufficio nonché l’attività di promozione di Vallebona e del territorio. Ma, più di ogni altra cosa, l’apertura del nuovo IAT nel centro storico vuole essere un volano per far ripartire un’economia virtuosa e sostenibile, stimolando l’apertura di nuovi locali, botteghe, atelier, laboratori. Con il prossimo esercizio di bilancio l’amministrazione comunale sosterrà economicamente chi vorrà aprire nuove attività o trasferire nel centro storico attività già esistenti. Siamo speranzosi che i cittadini vorranno seguirci in questo progetto”.