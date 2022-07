Imperia: il Generale di Corpo d’Armata Gino Micale in visita al comando provinciale dei Carabinieri

Nella mattinata di ieri, il Generale di Corpo d’Armata Gino Micale, Comandante Interregionale della “Pastrengo” (il Comando di Vertice che ha la responsabilità del Nord Ovest della penisola) ha fatto visita i Carabinieri del Comando Provinciale di Imperia.

Nell’occasione, dopo essere stato ricevuto dal Comandante Provinciale Col. Marco Morganti, si è intrattenuto con una rappresentanza di militari delle articolazioni dell’Arma (Comandanti di Compagnia, Stazione, Norm, Nucleo Informativo e Investigativo), i quali gli hanno descritto la situazione e le esigenze operative della provincia, nonché le iniziative che i Carabinieri hanno in corso per il periodo estivo in termini di presidio e servizi di controllo e prevenzione.

Il Generale ha sottolineato proprio l’importanza di essere presenti sul territorio, per cui l’Arma deve essere sicuro punto di riferimento per ogni singolo cittadino, specialmente in momenti di crisi ovvero in periodi di difficoltà, principio condiviso indiscutibilmente da tutti i Carabinieri della provincia.