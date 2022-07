Camion della ‘Sanremo Piante’ si ribalta in via Val d’Olivi, parla il titolare: “La causa è il cedimento strutturale della strada”

Il camion ribaltato in via Val d'Olivi

A due giorni dall’incidente che ha visto un camion della ditta ‘Sanremo Piante’ ribaltarsi fuori strada in via Val d’Olivi, il titolare dell’impresa, Domenico Scognamilio, interviene per dare la propria versione dei fatti oltre a una ricostruzione delle cause.

“Contrariamente a quanto da voi affermato, il nostro mezzo si è ribaltato durante la fase dell’azionamento della gru per consentire il trasbordo dell'escavatore trasportato e, pertanto, in posizione di arresto - dichiara Domenico Scognamilio che, poi, spiega così le ragioni dell’incidente - la causa del ribaltamento è invece da rinvenirsi nel cedimento strutturale del ciglio della strada sul quale si sono appoggiati i piedi del camion gru”.

Il camion, quindi, non era in transito come inizialmente è stato riportato, ma fermo a bordo strada e impegnato nelle operazioni di scarico di un escavatore.

Sulla dinamica dell’incidente sono ancora in corso le verifiche da parte di Polizia Municipale e tecnici dei Vigili del Fuoco. Le motivazioni del ribaltamento saranno rese note una volta che i tecnici incaricati da forze dell’ordine, Vigili del Fuoco e Comune avranno effettuato tutti i rilievi del caso sul luogo dell’incidente.