Bordighera: polemiche per la musica alta nel centro storico, parla il titolare della 'Locanda Marinai' Diego Pani

Diego Pani, titolare della Locanda Marinai nel centro storico di Bordighera, interviene per replicare all'articolo in merito alle lamentele di alcuni residenti per i decibel troppo alti.

Scrive Pani: “A seguito dell’articolo apparso sulla stampa locale, ritengo doveroso replicare ai firmatari della petizione avanzata contro il format proposto dalla Locanda Marinai a Bordighera Alta. Innanzitutto vorrei smentire il fatto che la musica e i rumori dei commensali vadano avanti fino a notte fonda: Locanda Marinai è un format di ristorazione e non di night clubbing. L’intrattenimento di musica dal vivo termina puntualmente entro le 23.45, come da contratto dei musicisti. In ogni caso ogni sottofondo musicale viene interrotto entro la mezzanotte. La musica dal vivo è proposta solo nel fine settimana, e non tutti i giorni come dipinto nell’articolo online. Tengo inoltre a precisare che fin dall’inizio, comprendendo le esigenze degli abitanti, abbiamo commissionato ai musicisti un intrattenimento senza ausilio di microfoni, ovvero solo in acustico. La musica è sempre mantenuta ad un livello che permetta ai commensali, prima di tutto, di conversare tra di loro durante la cena. Non c’è dubbio che questo tipo di suono non possa superare il limite di decibel consentiti in un centro cittadino durante un week-end d’estate in Riviera dei Fiori. La nostra azienda, attiva nel settore ricettivo e di ristorazione in Riviera dal 1960, crede nella potenzialità e nella bellezza di Bordighera. Per questo motivo abbiamo investito per portare a nuova vita un locale storico, da anni nel silenzio. Abbiamo investito creando dieci posti di lavoro per giovani del territorio. Ciononostante, per rispetto della cittadinanza e con spirito di integrazione, cessiamo ogni tipo di intrattenimento, e l’introito che ne conseguirebbe, entro la mezzanotte anche in un sabato di altissima stagione. È stata menzionata e strumentalizzata come “significativa“ la presenza delle forze dell’ordine in una serata particolarmente “calda”. Come a voler sostenere che la calma sia stata ristabilita solo dopo l’intervento della forza pubblica. Ad onor del vero, l’unica visita delle forze dell’ordine è stata durante un normale controllo di routine effettuato contestualmente a tutti gli altri locali del borgo da parte della polizia locale”.