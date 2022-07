Sanremo: terminate le tre settimane di Educamp Coni con la partecipazione di 180 giovani (Foto)

Si sono concluse le tre settimane dell’Educamp Coni Sanremo 2022, partecipato e coinvolgente con tutti i posti disponibili occupati (60 a settimana) da giovani in età compresa tra i 6 e i 12 anni.

"Il successo di questa iniziativa non era scontato - dicono gli organizzatori - visto il proliferare di centri estivi a Sanremo, fortunatamente molti con all’interno proposte sportive, forse anche grazie al format prodotto dal Coni Nazionale da diversi anni che le associazioni sportive hanno sviluppato al meglio. Venerdì 15, presso il Polo Sportivo, si è svolta la festa finale dove i colorati partecipanti hanno eseguito una coreografia molto applaudita dai numerosi genitori. Gradita la presenza dell’Assessore Regionale al Turismo Gianni Berrino, l’Ass. al Turismo e Sport del Comune di Sanremo Giuseppe Faraldi , Angelo Masin per il Panathlon e della Cons. Ethel Moreno che ci ha supportato per la buona riuscita della’ complicata’ fase organizzativa. I nostri ospiti si sono alternati nel consegnare i diplomi a tutti i partecipanti.

L’Educamp promosso dalla Nuova Lega Pallavolo Sanremo del dinamico Presidente Cesare Fagnani, in questa edizione si è sviluppato per tre giorni settimanali presso il Polo Sportivo del Mercato dei Fiori che si è confermato idoneo ad ospitare queste iniziative, e il martedì e giovedì nel cortile della Scuola Media Pascoli e gli adiacenti Giardini di Villa Nobel. Grazie alle sinergie messe in atto tra pubblico e privato, i partecipanti all’Educamp hanno potuto vivere un’ esperienza inclusiva aperta a tutti e ricca di proposte in location belle e sicure.

Il progetto Educamp Sanremo è stato curato per la parte gestionale , promozionale e programmazione dall’Ing. Alice Frascarelli, lo staff degli educatori composto da Martina Filippi, Ilaria Cavicchia, Francesco Sperneri, Luca Siccardi, Jessica Rinaldi, Stefania Cento e Gaia Cremaschi è stato coordinato dalla Prof Breggion Daniela. Indispensabile e di ottimo livello la partecipazione dei tecnici messi a disposizione dalle associazioni del comprensorio che anche in questa edizione hanno aderito e sostenuto al meglio il compito di far conoscere molti sport.

Oltre alla Nuova Lega Pallavolo, la Ginnastica Riviera dei Fiori e L’Olimpia Basket unite nel proporre questo educamp e il ‘gemello’ in svolgimento a Taggia, hanno partecipato con entusiasmo e capacità Sanremo Baseball Tennis Tavolo Regina, Budo Judo Sanremo, Biakkotaj-Kich Boxing Sanremo, Circolo Golf Gli Ulivi Sanremo, Geko Climb Arrampicata Sanremo, CWK Arti Marziali Sanremo, Asd Cassini Pallapugno Sanremo.

Molto interessanti gli interventi proposti dalla LIPU Lega Protezione Uccelli e Animali Selvatici, i Deplasticati , Il Consolato del Mare di Sanremo e la Croce Rossa Sanremo. Infine un ringraziamento alla Piscina Mediterraneé, Doriclean per pulizie e sanificazioni, il circolo Acli di Poggio per la logistica, lo Csen Imperia per i tesseramenti.