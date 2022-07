Judo: Lorenzo Rossi (Sakura Arma) in Ungheria convocato in nazionale italiana juniores

Nuova convocazione con la Nazionale Italiana Juniores di Judo per Lorenzo Rossi che ha gareggiato in Ungheria, domenica scorsa, all'European Junior Cup di Paks. Questa convocazione è arrivata al termine di una serie di gare effettuate nel 2022 e nelle quali l'atleta di Arma di Taggia ha riportato delle ottime prestazioni, premiate da altrettante medaglie:



- 20/03/2022 - Trofeo Internazionale Alpe Adria a Lignano Sabbiadoro - 1° classificato

- 03/04/2022 - Trofeo Internazionale Città di Colombo a Genova - 1° classificato

- 10/04/2022 - European Cup Juniores a Lignano Sabbiadoro - 3° classificato

- 23/04/2022 - Finale Nazionale Coppa Italia A2 a Roma - 3° classificato

- 14/05/2022 - Finale Nazionale Campionato Italiano Juniores a Roma - 1° classificato



Guadagnatosi la convocazione nella squadra della Nazionale Italiana Juniores, l'atleta ha gareggiato a Paks (Ungheria) all'European Junior Cup, una gara di alto livello che ha visto in gara ben 380 atleti provenienti da 38 Nazioni.



Purtroppo non è arrivato il risultato sperato, Lorenzo Rossi ha incontrato un atleta brasiliano molto forte che lo ha battuto al primo incontro, ma che poi non lo ha recuperato, negandogli così la possibilità di proseguire nella gara.



I Tecnici che seguono Lorenzo Rossi, il M° Ben.to Alberto Ferrigno e l'Istruttore Alessio Ferrigno, speravano in un risultato migliore, ma riconoscono che queste gare, ancorché non terminino con delle medaglie, costituiscono comunque un'esperienza eccezionale perché gli atleti si trovano a gareggiare con i migliori atleti juniores in campo mondiale.