Formazioni dell'Abc Bordighera a Misano Adriatico per il 19° Festival della Pallamano

Sono tornati alla base gli atleti dell’Abc Bordighera impegnati al 19° Festival della Pallamano a Misano Adriatico, riservato a ragazzi e ragazze dai 6 anni in su. I biancorossi sono partiti martedì 5 luglio con la squadra maschile Under 15 e al loro seguito cinque ragazze della stessa età aggregate alla neonata squadra transfrontaliera Levant 06 formata dalle atlete Abc insieme a quelle di Imperia.

“ L’evento di Misano Adriatico è stato un grande momento di aggregazione e crescita per atleti, dirigenti, accompagnatori e preparatori che hanno avuto modo nei cinque giorni di gare di confrontarsi con realtà sportive importanti provenienti da tutta Italia - dichiarano dall'Abc Bordighera - le nostre squadre sono state impegnate nei trofei Open di coppa Italia a Misano e a Riccione e le partite hanno avuto luogo fra il 5 ed il 9 luglio con impegni sia mattutini che pomeridiani per tutte le formazioni ”.

Le ragazze, subito impegnate appena giunte a Misano, accantonata la stanchezza e le emozioni di questa nuova realtà che inizialmente le ha fatte soffrire sul campo, hanno tenuto testa con determinazione ed orgoglio a formazioni più esperte e importanti portando a casa ben quattro vittorie: Imola, Laugen, Cingoli e Young Opitergium e un pareggio con Ariosto Ferrara aggiudicandosi così la coppa Italia di categoria. Un risultato entusiasmante e importante tenendo conto che per varie ragioni non avevano potuto disputare partite ufficiali negli ultimi due anni.

In campo: Bouchahma H., Bouchahma S., La Rocca, Masini, Tafoui.