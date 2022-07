Calcio, Serie D. La Sanremese ingaggia il difensore classe 2003 William Mauro

“Sono molto contento di vestire la maglia biancoazzurra – dichiara Mauro – è la prima volta tra i grandi per me e non vedo l’ora di cominciare. Ho avuto la fortuna di crescere in settori giovanili prestigiosi come quelli di Juventus, Pisa ed Empoli. Ho imparato tanto, ma adesso è il momento di mettersi in gioco sul serio e di cominciare dalla serie D. Sono stato alla Juve fino ai 15 anni, ma anche a Pisa e ad Empoli ho incontrato persone che mi hanno dato tanto. Su tutte mister Marco Masi a Pisa che mi ha insegnato che nel calcio ci possono essere alti e bassi e non bisogna mai mollare. A Torino ho giocato insieme a Giacchino fin da quando avevamo 8 anni: sono contento per lui che sia arrivato in C con il Piacenza, mi ha parlato benissimo di Sanremo. Arrivo in una piazza importante che ambisce al salto di categoria. Ho seguito le vicende in campionato della Sanremese, la promozione è sfuggita per pochi punti, ci riproveremo di sicuro quest’anno e speriamo di centrare l’obiettivo. Sono un laterale che predilige giocare a sinistra sia in una difesa a quattro, sia più avanti come quarto o quinto di centrocampo. Mi metto a disposizione del mister, spero di dare il mio contributo e di arrivare in alto con la maglia della Sanremese“.