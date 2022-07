Taggia: sabato prossimo ad Arma torna il tanto atteso Carnevale Estivo

Dopo due anni di pausa a causa della pandemia, torna finalmente il Carnevale Estivo del comune di Taggia, uno degli eventi più attesi tra le manifestazioni della Riviera dei Fiori nel mese di luglio.

L’appuntamento da segnare in calendario è sabato 23; alle 20.30 ci sarà il ritrovo nell’area manifestazioni di zona Darsena per i gruppi in maschera che parteciperanno a questa edizione. Alle 21.30 partirà il tradizionale corteo che sfilerà sul Lungomare di Arma e Via Queirolo per giungere in piazza Chierotti dove la serata proseguirà con il mitico presentatore Gianni Rossi e le esibizioni delle scuole di danza di Taggia.



“Sarà una serata magica di musica e allegria. Un modo per festeggiare tutti insieme questa magnifica estate. Voglio ringraziare coloro che hanno partecipato all’organizzazione e tutti i gruppi che sfileranno per far divertire il pubblico e i tanti turisti che in questi giorni affollano la nostra cittadina”, commenta l’assessore alle Manifestazioni Barbara Dumarte.

Di seguito le associazioni e le spiagge partecipanti:

- Asd Pineta Planet Sport

- Bagni Meridiana

- Asd artedanza

- Bagni la Fortezza

- Bagni Piccolo Jolly

- Infioratrici Proloco Taggia

- Levà c’è

- Naturun Team Valle Argentina

- Comitato Natale a Villa Boselli

L’evento vedrà anche la partecipazione di Katy Silva e delle sue splendide ballerine brasiliane.



(in basso le locandine)