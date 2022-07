Il Rossese di Dolceacqua taglia un prestigioso traguardo La prima Doc della Liguria festeggia i suoi primi 50 anni

Sono numerose le iniziative che coinvolgono, da domani a domenica, i Comuni di Soldano, San Biagio della Cima e Dolceacqua, per celebrare i 50 anni della Doc del Rossese di Dolceacqua, primo vino della Liguria ad ottenere questo prestigioso riconoscimento, nell’ormai lontano gennaio del 1972.

In programma due visite guidate in vigna, con degustazione: a Soldano, per la Val Verbone, ed a Dolceacqua per la Val Nervia. A San Biagio il Rossese è invece raccontato tramite gli scritti di Francesco Biamonti.

A tema sono anche lo spettacolo teatrale di sabato sera, con Pino Petruzzelli, nell’affascinante scenario del Castello dei Doria, e quello di domenica, dedicato ai prodotti tipici liguri.

Non può mancare, ovviamente, in occasione come questa, un momento tecnico, di discussione e approfondimento, che si preannuncia di grande rilevanza per il futuro di questo vino, con importanti relatori. L’obiettivo è quello di fornire, a produttori ed enti competenti, spunti e individuare un nuovo virtuoso percorso di sviluppo. L’ex sede della Comunità Montana, a Dolceacqua, sarà lo scenario della conferenza di domenica mattina. “Il Rossese di Dolceacqua: ieri, oggi, domani” è il titolo della conferenza, moderata da Paolo Massobrio. Previsti gli interventi di Alessandro Carassale, Edmondo Bonelli, Antonello Maietta, Matteo Gallello. I lavori dovrebbero concludersi con un importante annuncio.

I vari appuntamenti sono a numero chiuso, mentre un folto numero di esperti ed appassionati è atteso per il gran finale di domenica 24, dalle ore 18 alle 24 , quando piazza Mauro, a Dolceacqua, si trasformerà in una grande cantina all’aperto, con una ventina di produttori che proporranno la loro interpretazione del Rossese di Dolceacqua Doc. Degustazioni che saranno effettuate obbligatoriamente con il calice celebrativo e che potranno essere accompagnate, in appositi punti ristoro, da alcune specialità tipiche del territorio. Ciascuno dei seguenti produttori avrà una propria postazione e sarà a disposizione dei visitatori: Caldi, Mauro Zino, Ramoino, E Prie, Foresti Marco, Tenuta Ascari, Maccario Dringerberg, Cantina del Rossese Gajaudo, Du Nemu, Kà Mancinè, Maixei, Poggi dell’Elmo, Robotti Eleonora, Rondelli Roberto, Tenuta Anfosso, Terre Bianche e Testalonga.

Piazza Mauro ospiterà anche spazi dedicati ai prodotti liguri a denominazione di origine per eccellenza, ospiti d’onore del Rossese padrone di casa: il Basilico Genovese Dop e l’Olio Riviera Ligure Dop, presso lo stand del progetto Assaggia la Liguria, con attività didattiche e divulgative. Alle 21, sul palco saliranno Andrea Di Marco e Francesco Petacco per lo spettacolo enogastro-comico “Attenti a quei Dop”, mentre già alle 18 l’intrattenimento musicale è garantito dal Premiato Cotonificio.

La “tre giorni” è organizzata dai tre Comuni (Dolceacqua, capofila, San Biagio della Cime e Soldano) sotto la denominazione di “Rossese di Dolceacqua, 50 anni di Doc”, sostenuta da Regione Liguria e Azienda Speciale della Camera di Commercio Riviere Liguri, con il patrocinio di Ministero delle Politiche Agricole, Prefettura e Provincia di Imperia.

PROGRAMMA COMPLETO DELLA MANIFESTAZIONE

Venerdì 22 luglio

Vigne aperte nella Val Verbone

Soldano – piazza del Comune – partenza navetta (due viaggi) ore 17 e 17.40

Visita in vigna accompagnati da Alessandro Giacobbe, storico del territorio, con degustazione finale nella Piazzetta del Rossese, offerta dai produttori.

Produttori partecipanti: Tenuta Anfosso, E Prie, Kà Mancinè, Poggi dell’Elmo, Foresti

Obbligo di mascherina FFP2

posti limitati, solo su prenotazione allo 0184.206666

Sabato 23 luglio

Il Rossese di Dolceacqua incontra la letteratura

San Biagio della Cima – ore 10 - presso “U Bastu”, via San Biagio

Il Rossese di Dolceacqua negli scritti di Francesco Biamonti ed altri autori, in collaborazione con l’associazione “Amici di Francesco Biamonti”, con aperitivo finale.

40 posti a disposizione

Info e prenotazioni: 389.9954834 - 333.2063295 – 348.9691560

Vigne aperte nella Val Nervia

Dolceacqua - ore 17 (ritrovo e partenza del servizio bus navetta) - via Giardini, fronte scuole

Visita in vigna sulla costa di Arcagna, con degustazione finale sul posto, offerta dai produttori.

Obbligo di mascherina FFP2

posti limitati, solo su prenotazione allo 0184.206666

Io sono il mio lavoro

Dolceacqua - ore 21.30 - Castello dei Doria

spettacolo teatrale scritto ed interpretato da Pino Petruzzelli, nella magica atmosfera del Castello dei Doria, dedicato al lavoro, alla storia e alle radici di chi lavora la terra in Liguria.

a pagamento (euro 12), posti limitati, su prenotazione

Domenica 24 luglio

Il Rossese di Dolceacqua: ieri, oggi, domani

Dolceacqua - ore 10 - ex sede Comunità Montana, via Roma

conferenza con interventi di illustri ospiti

partecipazione ad invito

Il Rossese di Dolceacqua in piazza

Dolceacqua – ore 18 - piazza Mauro

Degustazione in piazza con i produttori, con possibilità di assaggio di tutte le etichette (con calice e pochette celebrativa inclusi, 15 euro). Inoltre punti ristoro con prodotti tipici, intrattenimento musicale con il Premiato Cotonificio, interventi di esperti e l’animazione di “Attenti a quei Dop” con Andrea Di Marco e Francesco Petacco.