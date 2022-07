Diano Marina, inaugurato il nuovo supermercato Pam (Foto)

Si alza il sipario sul nuovo supermercato Pam di Diano Marina, in provincia di Imperia, che si è trasferito dal civico 9 di viale Kennedy alla nuova sede di viale Kennedy 107. Il nuovo punto vendita è realizzato in collaborazione conil partner Arimondo,realtà di grande rilevanza nell’ambito del Retail in Liguria, che vanta oggi 23 Supermercati ad insegna PAM. Il supermercato che sorge nel cuore della pittoresca cittadina balnearia di Diano Marina, a soli trecento metri dal mare, vede impegnati circa 20 addetti nei diversi reparti e sarà aperto 7 giorni su 7, dal lunedì alla domenica con orario continuato dalle 8.00 alle 20.30, per il periodo estivo.

Il nuovo Pam targato Arimondo si sviluppa all’interno di un edificio che grazie a materiali innovativi, alla presenza di pannelli solari e alla bassa dispersione termica, produce un basso impatto ambientale.

Nel nuovo punto vendita, sviluppato su di una superficie di 589 mq,è presente un’area dedicata a frutta e verdura, dove ogni giorno viene proposta una selezione delle migliori eccellenze di stagione; presente anche un corner dedicato ad un’ampia selezione di prodotti che spaziano dal banco del fresco, come salumi e formaggi, alle specialità della rinomata gastronomia Arimondo. A disposizione dei clientianche l’area forno, con una ricca scelta di pane fresco, proveniente dal prestigioso laboratorio targato Arimondo; un occhio di riguardo anche al reparto macelleria, con un ricco assortimento di carne proveniente dalla rinomata macelleria Tallone; novità del punto vendita, il reparto pescheria con un’ampia scelta di prodotti italiani, per garantire alla clientela tutta la bontà e la freschezza di ciò che il mare offre.

Il nuovo punto vendita, realizzato con un design accattivante, offre il servizio di spesa a domicilio oltre ai moderni sistemi di pagamento elettronici come Apple Pay, Google Pay e Satispay. All’interno del supermercato sarà possibile utilizzare tutte le principali tipologie di buoni pasto e usufruire degli innumerevoli vantaggi del programma fedeltà riservati ai possessori di Carta Per Te. Inoltre, sarà a disposizione della clientela un comodo parcheggio riservato.