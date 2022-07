"Il primo che si avvicina lo ammazzo, siete dei bastardi", detenuto minaccia gli agenti dopo essere stato beccato col telefonino: il giudice dispone la perizia psichiatrica

"Occorre valutare la capacità di intendere e di volere nonché la capacità dell'imputato a stare in giudizio". Queste le motivazioni che hanno portato il giudice monocratico di Imperia, Antonio Romano, a disporre la perizia psichiatrica per B.T., tunisino di 27 anni, così come richiesto dal difensore Luca Brazzit.

Il giovane è finito a processo con le accuse di resistenza a pubblico ufficiale e danneggiamento. I fatti risalgono al 14 giugno scorso e sono avvenuti all'interno del carcere di Sanremo dove si trovava ristretto.

Secondo la ricostruzione operata dagli inquirenti il tunisino "con violenza e minaccia si opponeva al personale della polizia penitenziaria che lo stava riaccompagnando nella sua cella dopo avergli sequestrato un telefono cellulare e una scarpa". Il 27enne infatti, si è rifiutato di rientrare in cella se prima non avesse riavuto indietro la propria scarpa.

Per l'accusa avrebbe sottratto due estintori presenti nel box degli agenti e poi si sarebbe chiuso all'interno della propria cella e lì avrebbe distrutto il tavolo. "Guai a chi si avvicina a questa cella, il primo che si avvicina lo ammazzo, siete dei bastardi datemi le mie scarpe": avrebbe detto.

Vista la situazione gli agenti hanno richiesto il supporto di altri colleghi che successivamente sono stati anche loro minacciati: "datemi immediatamente la scarpa sennò do fuoco a tutto". Parole a cui è poi seguito anche un fatto di particolare allarme. Il detenuto infatti, si è cosparso il corpo di olio di girasole e "mostrava un fornello, minacciando di dare fuoco alla cella".

Infine, l'uomo avrebbe preso due bastoni e, continuando a minacciare gli agenti, ribadiva: "io da qui non esco e vedi cosa succede". Per la difesa l'uomo versa in condizioni psichiche precarie ed è quindi necessario valutare i suoi comportamenti dal punto di vista medico. La procura si è opposta alla perizia, ma il giudice ha accordato l'istanza del difensore. Il processo è stato aggiornato al 6 ottobre.