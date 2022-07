Sanremo: La Braceria propone carne di qualità alla portata di tutti con una formula che miscela i piatti della cucina con le preparazioni alla griglia.

CNA di Imperia offre un’occasione straordinaria per scoprire i migliori prodotti di artigiani, che con passione ed entusiasmo mantengono vive tradizioni secolari.

Oggi andiamo a Sanremo in via San Francesco, a pochi passi dal centro, dove in un antico frantoio del 1200, ha aperto da poche settimane un nuovo locale “La Braceria”, che è diventata immediatamente un punto di riferimento per chi vuole gustare carne di qualità cotta alla griglia.

Una giovane coppia di artigiani imprenditori, Alessio Graglia e Olti Bilali, hanno riaperto il locale chiuso da tempo, con una nuova idea: ristorante e braceria insieme, dando la possibilità al cliente non solo di gustare favolose carni cotte alla brace, ma anche di provare saporiti piatti di pasta fresca e ottime pizze.

Il segreto del successo sta nella scrupolosa ricerca e massima attenzione alla qualità: le carni arrivano da macellerie piemontesi, selezionate con cura. Spesso gli allevatori del basso Piemonte, in particolare della Valle Belbo, sono presenti nel locale per aiutare nella cottura, raccontare la loro esperienza e testimoniare l’attenzione all’ecosostenibilità.

La Fassona piemontese è la regina della proposta gastronomica, ed è offerta sia cruda che cotta alla brace.

Ma non c’è solo carne: qui si possono gustare delle deliziose paste fresche e ripiene come ravioli di Borragine o erbette con condimenti semplici ma del territorio, salsa al pesto o di noci oppure delle pizze fatte a regola d’arte.

In questo antico frantoio, Mordibue, riconosciuto come patrimonio Unesco si respira un'atmosfera d'altri tempi. Molti clienti colgono l’occasione di una cena per visitarlo e spesso vi ritornano per festeggiare qualche ricorrenza speciale. Le sale interne si prestano benissimo a cerimonie come compleanni, battesimi, addio al celibato ecc.

Come spiega il direttore dell’associazione di categoria degli artigiani, Luciano Vazzano si tratta “prodotti di grande eccellenza e produzioni rare. Questi sono i veri protagonisti di questo viaggio che porta i lettori a scoprire le bellezze del territorio, ma soprattutto il grande contributo degli artigiani alla conservazione dell’ambiente e alla salvaguardia delle tradizioni. Un viaggio fra le botteghe artigiane del Ponente ligure, che rappresentano anche un presidio di socialità per tanti borghi e vallate dell’entroterra. Un percorso alla scoperta di realtà artigianali, che non sono semplici laboratori o negozi, ma veri punti di ritrovo e di cultura, dove il lavoro dell’uomo genera bellezza e prodotti unici. Artigiani consapevoli dell’importanza del rapporto con l’ambiente e il territorio, custodi di tradizioni millenarie, ma aperti all’innovazione e con tante storie da raccontare”.

La Braceria si trova a Sanremo in via S. Francesco 315, telefono 342.9525707

Pagina facebook https://www.facebook.com/LaBraceriaSanremo