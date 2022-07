Nuoto: grande soddisfazione della Sanremo Like Swim per l’ennesimo successo.

La stagione natatoria della Sanremo Like Swim giunge al capolinea con la grande soddisfazione per l’ennesimo successo.

Nello scorso weekend, infatti – spiega il Presedente Sebastiano Bonaccorso -, si sono disputate alla Sciorba le finali del campionato regionale di categoria, cui hanno partecipato ben 12 atleti SLS (rispetto ai soli 2 dello scorso anno). E già questo basterebbe a misurare la crescita di una società che, seppure già radicatissima sul territorio e con numeri importanti, è solo al secondo anno di attività.

«La pioggia di “personal best” in vasca lunga – puntualizza il presidente Sebastiano Bonaccorso – è stata per certi versi inaspettata, vista la mancanza di allenamento in strutture con corsie da 50 metri».

Eppure i giovani nuotatori della SLS non solo hanno presenziato, non solo hanno colto delle soddisfazioni personali, ma in alcuni casi – ancora una volta – sono andati perfino a medaglia. È il caso di Stefano Spetro (2003), che da buon capitano di squadra e all’ultimo anno di attività prima di dedicarsi alla carriera universitaria, ha agguantato il bronzo nei 100 stile libero con 57”63, e di Riccardo Giraudo (2008) nei 50 sl col tempo di 27”00. Un risultato, quest’ultimo, avvalorato dall’argento sfumato nei 100 sl per una falsa partenza e dal recente stop per positività al Covid.

Straordinarie anche le prestazioni nella rana di Letizia Giusto, settima nei 200 con 2’55”84 (terza del suo anno, 2007), ottava nei 100 con 1’20”75 (quarta) e undicesima nei 50 con 37”66; Giulia Florio ha fatto segnare un 30”18 sui 50 sl (diciannovesimo posto); Renzo Bedin è arrivato diciassettesimo nei 100 sl (59”03), undicesimo nei 200 farfalla (2’25”72) e dodicesimo nella stessa specialità ma sui 100 (1’03”72), e sedicesimo nei 200 misti (2’32”32); Martino Mustica si è piazzato dodicesimo nei 100 rana (1’16”16); Edoardo Dolce ha colto a rana un tredicesimo posto sui 100 (1’16”56) e un ottavo nei 200 (2’45”55); Emma Berrino ha nuotato in 5’03”36 i 400 sl (risultando ventunesima); Matilda Banella s’è classificata quinta sui 50 sl (28”65) e nona sui 50 rana (37”11); Leonardo Maravigli ha strappato il quattordicesimo tempo nei 100 delfino (1’08”19); ancora Stefano Spetro, infine, s’è avvicinato al podio nei 50 sl (quinto con 26”38) e nei 50 dorso (31”74).

Quale migliore risposta per l’allenatrice Cristina Avallone? Tutti i suoi atleti hanno ottenuto i loro migliori risultati nella gara più importante dell’anno: segno che il lavoro dell’intera annata ha portato a una progressione costante. Segno, anche, dell’unità non certo scontata di un team che raccoglie ragazzi e ragazze di due impianti differenti (Sanremo e Bordighera), ma che in gara hanno saputo amalgamarsi formando un’irresistibile ondata di passione e divertimento.

Anche per questo il direttivo della Sanremo Like Swim, in occasione di quest’ultima prova agonistica, desidera ringraziare i coach, gli atleti e i genitori dei ragazzi per il loro impegno, la loro dedizione e i loro sacrifici, basi fondamentali per l’ottenimento dei tanti, preziosi allori stagionali.

E, infine, augura a tutti loro un meritato riposo in vista nei nuovi traguardi del prossimo settembre!